TSG Hoffenheim: Double-Trainer Favorit auf Matarazzo-Nachfolge? Die Kandidaten

Wer könnte die TSG-Rettung wagen? ran stellt Matarazzos mögliche Nachfolger in der Übersicht vor.

Die Hoffenheimer treffen am Samstag nach der Länderspielpause auf RB Leipzig ( ab 15:30 Uhr im ran Liveticker ), ehe bis Weihnachten unter anderem Duelle gegen Sporting Braga, Wolfsburg und Borussia Dortmund anstehen. Es klingt plausibel, dass der Vorjahressiebte noch vor der nächsten Partie in die Reißleine ziehen könnte.

Pellegrino Matarazzo steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei Hoffenheim vor dem Aus. Wer käme als möglicher Nachfolger in Frage?

Das Wichtigste in Kürze

Am Samstag wird der 36-Jährige an der Seite von Bundestrainer Julian Nagelsmann das Spiel gegen Bosnien und Herzegowina verfolgen (ab 20:45 Uhr im ran-Liveticker). Nimmt Wagner bald wieder in der Bundesliga auf der Trainerbank Platz?

Der ehemalige Bayern-Knipser wurde schon im September mit einem Wechsel nach Hoffenheim in Verbindung gebracht. Für den Fall, dass Sebastian Hoeneß nach Saisonende den nächsten Schritt wagt, steht Wagner offenbar auch in Stuttgart auf der Liste.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler schob einem vorzeitigen Abschied allerdings einen Riegel vor: "Sandro fühlt sich bei uns sehr wohl und geht in seiner Rolle auf", erklärte die Leverkusen-Legende. Er solle "mindestens bis zur WM 2026" bleiben.