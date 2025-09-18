4. sPIELTAG der Bundesliga
TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, im Livestream und Ticker
- Aktualisiert: 19.09.2025
- 16:00 Uhr
- ran.de
FC Bayern München muss am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/2026 auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim antreten. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.
Für den FC Bayern München steht am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim an. Die Ausgangslage spricht dabei klar für den Rekordmeister.
Die Münchner starteten mit drei Siegen aus den ersten drei Partien und stellen mit 14 Treffern die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga.
Auch auswärts ist der FCB seit mittlerweile zehn Spielen ungeschlagen. Hoffnung macht der TSG dagegen wenig: In der Vorsaison setzte es gegen Bayern zwei deutliche Niederlagen mit insgesamt 0:9 Toren.
Doch die Hoffenheimer haben immer noch Andrej Kramaric in ihren Reihen. Mit acht Treffern schoss kein anderer aktiver Bundesliga-Spieler so viele Bundesliga-Tore gegen den FC Bayern München.
Hoffenheim vs. Bayern München heute im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?
- Spiel: TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern München
- Wettbewerb: Bundesliga, 4. Spieltag
- Datum: 20. September 2025
- Uhrzeit: 15.30 Uhr
- Austragungsort: PreZero Arena (Hoffenheim)
Bundesliga: Läuft die Partie Hoffenheim - Bayern München heute im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.
Hoffenheim - Bayern München live: Wo läuft das Match heute im Pay-TV?
Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Hoffenheim gegen Bayern München live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Hoffenheim gegen Bayern München heute live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.
Bayern München heute zu Gast bei Hoffenheim: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?
Einen Ticker zu Hoffenheim gegen Bayern gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).
1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München heute live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels
- Begegnung: TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern München
- Datum und Uhrzeit: 20. September; 15:30 Uhr
- Trainer: Christian Ilzer (TSG 1899 Hoffenheim), Vincent Kompany (FC Bayern München)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Sky
- Livestream: Sky Go, WOW TV
- Liveticker: ran.de, ran-App