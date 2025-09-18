TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: Bundesliga heute live im TV, im Livestream und Ticker

FC Bayern München muss am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/2026 auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim antreten. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.

Für den FC Bayern München steht am 4. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim an. Die Ausgangslage spricht dabei klar für den Rekordmeister.

Die Münchner starteten mit drei Siegen aus den ersten drei Partien und stellen mit 14 Treffern die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga.

Auch auswärts ist der FCB seit mittlerweile zehn Spielen ungeschlagen. Hoffnung macht der TSG dagegen wenig: In der Vorsaison setzte es gegen Bayern zwei deutliche Niederlagen mit insgesamt 0:9 Toren.

Doch die Hoffenheimer haben immer noch Andrej Kramaric in ihren Reihen. Mit acht Treffern schoss kein anderer aktiver Bundesliga-Spieler so viele Bundesliga-Tore gegen den FC Bayern München.