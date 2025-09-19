Anzeige
BUNDESLIGA

Bundesliga: VfB Stuttgart gelingt Befreiungsschlag gegen den FC St. Pauli

Reserve-Kapitän Ermedin Demirovic hat den VfB Stuttgart nach bislang enttäuschendem Saisonstart vorerst wieder auf Kurs gebracht. Der oft in der Kritik stehende Angreifer ebnete dem amtierenden Pokalsieger beim verdienten 2:0 (1:0) gegen den bislang unbesiegten FC St. Pauli mit einem Treffer und einer Vorlage den Weg zum zweiten Saisonsieg.

Der VfB Stuttgart feiert einen wichtigen Heimerfolg gegen den FC St. Pauli. Gegen die Hamburger setzen sich die Schwaben mit 2:0 (1:0) durch.

Nachdem Nationalspieler Angelo Stiller mit einem Foulelfmeter (24.) am starken Nikola Vasilj gescheitert war, brachte Demirovic den überlegenen VfB in einer tempo- und abwechslungsreichen Begegnung in Führung (43.). Kurz nach der Pause legte er das 2:0 von Bilal El Khannouss auf (50.). Zwei weitere Treffer von Demirovic wurden wegen Abseits aberkannt (4. und 58.).

Nach dem 1:3 beim SC Freiburg hatte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß unter anderem Atakan Karazor aus der Startelf genommen. Und Demirovic, der anstelle des Stammkapitäns die Binde trug, gab schon mit seinem Abseitstreffer die Richtung vor: Die Gastgeber waren bemüht, schnell in Führung zu gehen.

Anzeige
Anzeige

Demirovic gelingt der Brustlöser

Tatsächlich jubelten die Fans des VfB zwanzig Minuten später erneut - aber auch zu früh: Stiller schoss einen von Eric Smith an Tiago Tomás verschuldeten Foulelfmeter derart schwach, dass Vasilj mühelos parieren konnte. Der 29-Jährige hat in der Bundesliga nun sechs von sieben Strafstößen abgewehrt.

Stiller hätte sich kurz darauf rehabilitieren können, scheiterte aber aus kurzer Distanz erneut an Vasilj (29.). Zu diesem Zeitpunkt war die Führung des VfB überfällig: St. Pauli, das immer wieder selbst gefährlich wurde, stand mächtig unter Druck.

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Augsburg: Sandro Wagner reumütig - "Muss mich verbessern"

Dem oft so kritisch beäugten Demirovic gelang dann doch die erlösende Führung, dabei setzte er sich gegen die halbe Abwehr der Gäste durch und überlupfte auch noch Vasilj. "Das Gute ist, es steht erst 1:0", sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann zur Halbzeit bei Sky.

Das Schlechte: Gleich nach der Pause führte der VfB durch den von Leicester City ausgeliehenen El Khannouss mit 2:0. In der danach folgenden wilden Phase ging es hin und her: Louis Oppie traf für die Gäste nur die Latte (52.), Vasilj verhinderte gegen Demirovic des 3:0 für den VfB (56.), Torwart-Kollege Alexander Nübel parierte großartig gegen Oladapo Afolayan (71.).

Stuttgart , Bundesliga Fußball VfB Stuttgart vs. FC St. Pauli, v.l. Tiago Tomas (VfB) Ermedin Demirovic (VfB) Lorenz Assignon (VFB) jubeln nach dem Tor zum 1:0 Gemäß den Vorgaben der DFL Deutschen ...
News

Brustlöser für den Brustring! Der VfB ist angekommen

  • 19.09.2025
  • 23:21 Uhr
Serge Gnabry FC Bayern Muenchen FCB (07) Portrait Zunge raus FC Bayern Muenchen FCB vs Chelsea FC Spieltag 01 17.09.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND OR QU...
News

Gnabry? Bayern sollte handeln statt warten

  • 19.09.2025
  • 22:16 Uhr

Borussia Dortmund: Niko Kovac zu Elfer-Zoff - "unsere Lebensversicherung"

  • Video
  • 01:46 Min
  • Ab 0
Sacha Boey
News

Kein Missverständnis? Das sieht Kompany in Boey

  • 19.09.2025
  • 16:03 Uhr
Juventus FC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League Ramy Bensebaini of Borussia Dortmund celebrates with teammates after scoring a goal during the UEFA Champions League 2025 26 league phase foo...
News

Borussia Dortmund vs. VfL Wolfsburg: Bundesliga live im TV, im Livestream und Liveticker

  • 19.09.2025
  • 16:00 Uhr
2235229101
News

TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, im Livestream und Ticker

  • 19.09.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1059563530
News

Zu wenig Urbig: Droht Bayern eine Torwart-Debatte?

  • 19.09.2025
  • 15:42 Uhr
Will den ersten Heimsieg: Sandro Wagner
News

"Verspreche ich": Wagner will ruhiger werden

  • 19.09.2025
  • 15:08 Uhr
Zwangspause für Hack
News

Innenmeniskusriss: Gladbach "in den kommenden Wochen" ohne Hack

  • 19.09.2025
  • 15:03 Uhr
Trifft auf seinen Ex-Klub: Niko Kovac
News

Kovac setzt auf BVB-Lerneffekt - mit Schlotterbeck?

  • 19.09.2025
  • 14:56 Uhr