TV-Sender und Streamingdienste im Überblick: Das kosten alle Fußball-Abos in der Saison 2025/26

Auch in der kommenden Saison müssen die Fußballfans wieder mehrere Abos tätigen, um das vollständige Fußball-Erlebnis im Sport zu erhalten. Welche Anbieter braucht es aber und wie viel kosten die verschiedenen Abonnements bei "Sky", "DAZN" und Co. im kommenden Jahr?

Wie viel kosten die Abos für Fußball in der kommenden Saison? ran zeigt, was ihr zahlen müsst, um nationalen und internationalen Fußball live im TV oder im Livestream verfolgen zu können.

Einzelne Partien der beiden Ligen laufen aber auch im Free-TV: Mit Blick auf die Bundesliga überträgt SAT.1 das Eröffnungsspiel und jeweils die Freitags-Partie am 17. und 18. Spieltag. Auch die Relegationsspiele sowie der Supercup laufen hier. Zudem sichert man sich in der 2. Liga ebenfalls das Eröffnungsspiel und die Relegation.

Dieses Abonnement ist auch für alle Fans der 2. Bundesliga interessant, da diese ebenfalls in dem Angebot inkludiert ist. Um die Bundesliga und zweite Liga vollständig im Fernsehen verfolgen zu können, benötigt es also monatlich 64,98 Euro.

Wer die Bundesliga auch in der nächsten Saison im TV verfolgen will und sicherstellen möchte, dass man kein Spiel verpasst, braucht weiterhin sowohl ein Abonnement bei "Sky" als auch bei "DAZN". Die beiden Streaminganbieter teilen sich die höchste deutsche Spielklasse erneut. Erstmals wird die Bundesliga-Konferenz jedoch jeden Samstag bei "DAZN" ausgestrahlt.

Wie viel kostet internationaler Fußball in der kommenden Saison?

Auch für das Verfolgen der internationalen Wettbewerbe, wird es in der kommenden Saison wieder vonnöten sein, Abos abzuschließen. Die Champions League läuft dabei weiterhin zum Großteil bei "DAZN" - in dem "DAZN Unlimited"-Angebot in Höhe von 34,99 Euro ist die Königsklasse bereits inkludiert. Es benötigt also kein extra Abonnement.