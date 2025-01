Omar Marmoush schießt Eintracht Frankfurt in seinem womöglich letzten Spiel für die Hessen zum Sieg. Damit beendet die Eintracht ihren Negativlauf aus dem alten Jahr.

Neues Jahr, neues Glück: Eintracht Frankfurt hat dem Transferwirbel um Stürmerstar Omar Marmoush getrotzt und zum Restart der Bundesliga seinen Negativlauf beendet.

Dank des umworbenen Topstürmers gewannen die Hessen am Samstag beim Aufsteiger FC St. Pauli verdient mit 1:0 (1:0), nach zuvor fünf Pflichtspielen in Serie ohne Sieg vor Weihnachten ist die Mannschaft von Dino Toppmöller damit zurück in der Erfolgsspur. Marmoush traf sehenswert in der 32. Minute zum Tor des Tages und machte so weiter Werbung in eigener Sache.

Nach dem schon neunten Saisonsieg im 16. Spiel festigte Eintracht so den dritten Tabellenplatz und darf weiter von der Champions League träumen. Für St. Pauli läuft hingegen zu Hause im Millerntor-Stadion nur wenig zusammen, das Team von Trainer Alexander Blessin hat aber weiter ein ordentliches Punktepolster auf einen direkten Abstiegsplatz.

Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatte vor der Partie bei "Sky" erstmals bestätigt, dass an Marmoush gebaggert wird. "Grundsätzlich ist es so, dass Kontakt von einem Klub aufgenommen wurde", sagte der Manager. Und bei dem Klub soll es sich um Manchester City handeln, Teammanager Pep Guardiola flirtet offenbar entschlossen mit dem Ägypter - für den 25-Jährigen ist eine Ablösesumme von rund 80 Millionen Euro im Gespräch.