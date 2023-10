Wie nun "derwesten.de" und zuletzt schon "Sport1" berichteten, könnte in Wagenknechts neu gegründeter Partei auch ein Spitzenfunktionär aus der Bundesliga eine wichtige Rolle einnehmen

Besonders präsent war Wagenknecht in den zurückliegenden Monaten als große Kritikerin deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine, nachdem diese von Russland angegriffen worden war. Eine Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin wird ihr schon seit Jahren vorgehalten.

Dass der 51-Jährige durchaus höhere politische Ambitionen hat, daraus machte Ruhnert auch schon vor einiger Zeit in einem Interview mit der "Sportschau" keinen Hehl.

Von einer "führenden Rolle" Ruhnerts in Wagenknechts neuer Partei ist im Bericht die Rede, nachdem zuletzt in "Sport1"-Talk "Doppelpass" bereits darüber diskutiert wurde.

Es gibt allerdings durchaus Zweifel, dass ein Job im deutschen Profifußball und gleichzeitig eine hohe Position in der Partei der umstrittenen Politikerin Wagenknecht zu vereinbaren ist - besonders auch, falls Ruhnert wirklich zu Schalke 04 zurückkehren sollte.

Bei den Gelsenkirchenern arbeitete Runert von 2008 bis 2017 in verschiedenen Positionen, etwa als Leiter der Nachwuchsabteilung, als Scout sowie als Trainer der zweiten Mannschaft.

So glaubt etwa freie Journalist Marcus Bark nicht an ein Engagement bei den "Königsblauen" und eine gleichzeitige "führende Rolle" Ruhnerts in der künftigen Wagenknecht-Partei.

"Wenn Oliver Ruhnert, wie gerade im Doppelpass kolportiert, eine 'führende Rolle' in einer noch von Sahra Wagenknecht zu gründenden Partei einnehmen würde, würde der Souverän des S04 ein Engagement Ruhnerts verhindern. Da setze ich Geld drauf", schrieb Bark auf "X", vormals "Twitter".