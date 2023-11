Union Berlin sorgt für Historisches: Marie-Louise Eta wird die erste Co-Trainerin in der Bundesliga

Ralph Hasenhüttl (zuletzt FC Southampton)

Auch er kennt die Bundesliga aus vergangenen Tagen bei RB Leipzig und dem FC Ingolstadt. In der Premier League hat Ralph Hasenhüttl mit dem FC Southampton regelmäßig einen defensiven Spielstil an den Tag gelegt - genau so, wie es auch Union in der Vergangenheit gezeigt hat. Vor rund einem Jahr war für den Österreicher in England Schluss. © Picture Point LE