Nun ist es also doch passiert: Union Berlin und Urs Fischer trennen sich. Damit zeigt der Klub, dass auch er trotz aller Romantik dann doch den Gesetzmäßigkeiten des Fußballs untersteht. Ein Kommentar.

von Chris Lugert

Am 15. November 2023 ist ein weiteres Stück Fußball-Romantik gestorben. Die Trennung von Union Berlin und Urs Fischer ist die vermutlich traurigste Geschichte der bisherigen Saison, aber sie war alternativlos.

So anders sich der Klub aus Köpenick gerne inszeniert und in vielen Bereichen einfach auch ist, so kann sich Union nicht den Gesetzen des Fußballs entziehen. Dafür gehören auch die "Eisernen" inzwischen zu sehr zum Establishment.

Und die Gesetze bei über zwei Monaten ohne Sieg, bei wettbewerbsübergreifend 13 Niederlagen aus 14 Spielen, sind eindeutig. Dass Union überhaupt so lange am Schweizer festgehalten hat, ist bewundernswert und zeigt, dass sich der Klub der besonderen Wirkung von Fischer auf die jüngste Vereinsgeschichte absolut bewusst ist.

2018 hatte Fischer das Traineramt in Berlin übernommen und in den Folgejahren eine Ära begründet, die es in der Art und Weise der Entwicklung so überhaupt nur selten zuvor gegeben hat.