Anzeige

Talent Berkin Arslanogullari von Union Berlin ist an Knochenkrebs erkrankt. An der Spendenaktion, die der Klub ins Leben gerufen hat, beteiligen sich auch zahlreiche Spieler.

Schlimme Nachrichten aus Berlin: Berkin Arslanogullari, Torwart-Talent von Bundesligist Union Berlin, ist an Knochenkrebs erkrankt. Weil die bisherige Therapie nicht anschlug, musste Arslanogullari vor wenigen Tagen als lebensrettende Maßnahme das linke Bein amputiert werden.

Weil die Eltern des Teenagers aufgrund der Pflege und Betreuung ihres Sohnes nicht mehr arbeiten können und die aktuelle Wohnung nicht behindertengerecht ist, richtete der frühere Fußballprofi Nico Pellatz eine Spendenaktion ein, damit die Familie in eine neue Wohnung ziehen bzw. Umbaumaßnahmen durchführen kann. Auch für die Reha von Arslanogullari soll so Geld zusammenkommen.

"Berkin hat schon als kleiner Junge davon geträumt, eines Tages vor den Union-Fans an der Alten Försterei aufzulaufen", heißt es fort. "Mit unermüdlichem Einsatz durchlief er die Jugendmannschaften von Union und durfte in der vergangenen Saison erstmals bei den Profis mittrainieren. Ein Höhepunkt seiner bisherigen Karriere war, dass er in einem Testspiel der Profimannschaft auf dem Platz stehen durfte - ein Moment, der ihm für immer in Erinnerung bleiben wird."

Union Berlin und die Stiftung "UNION VEREINT. Schulter an Schulter" beteiligen sich an der Spendenaktion und riefen über die verschiedenen Social-Media-Kanäle zur Unterstützung auf.

Auch zahlreiche aktuelle und ehemalige Union-Spieler haben bereits gespendet. Unter anderem steuerte Europameister Leonardo Bonucci, der in der Vorrunde der vergangenen Saison für die "Eisernen" gespielt hatte, 10.000 Euro bei.

Der aktuelle BVB-Profi Julian Ryerson spendete 1.000 Euro, Michael Gregoritsch vom SC Freiburg gab 500 Euro.