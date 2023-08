Anzeige

Nach der Qualifikation für die Champions League rüstet Union Berlin seinen Kader mit hochkarätigen Neuzugängen um Nationalspieler Robin Gosens weiter auf. Die Transfers sind auch ein Zeichen an die Konkurrenz in der Bundesliga. Ein Kommentar.

von Daniel Kugler

Vom Neuling bis in die Champions League in gerade einmal vier Jahren. Oder um es mit anderen Worten auszudrücken: Der gefühlt nicht enden wollende Traum von Union Berlin.

2019 stiegen "die Eisernen" in die Bundesliga (Werder Bremen gegen FC Bayern am Freitag ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und im Livestream auf ran.de) auf und werden in der kommenden Saison erstmals im Konzert der Großen Europas mitspielen. Eine unfassbare Entwicklung, die ihresgleichen sucht.

Um dieser Dreifachbelastung und den erhöhten Erwartungen aber auch standhalten zu können, musste der Kader in der Spitze sowie in der Breite verstärkt werden. Zu sagen, dass sich die bisherigen Transfers nur sehen lassen können, wäre eine der größten Untertreibungen des Sommers.

Denn mit Robin Gosens landeten die Berliner nach langwierigen Verhandlungen mit Inter Mailand einen echten Coup.