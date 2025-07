VAR-Drama bei Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen: Die Entscheidungen im Protokoll

Florian Wirtz trieb die Spannung auf den Siedepunkt, als er erst per Elfmeter-Nachschuss in der elften Minute der Nachspielzeit zum 3:2 (2:0)-Sieg des amtierenden Meisters bei Borussia Mönchengladbach traf.

42. Minute: Gladbacher Anschlusstreffer wird zurückgenommen

Erstmals in Erscheinung trat der VAR an diesem Abend kurz vor der Halbzeitpause. Die Leverkusener waren kurz zuvor durch Florian Wirtz mit 2:0 in Führung gegangen, ehe die Gladbacher in Person von Tim Kleindienst fast postwendend zurückschlugen.

Nachdem Rocco Reitz zunächst an Leverkusens Keeper Lukas Hradecky gescheitert war, bugsierte Kleindienst den Ball im Zweikampf mit Piero Hincapie schließlich liegend per Kopf in der 42. Minute über die Linie.

Doch aus Köln kam Meldung von Cortus, dem ein Foulspiel von Kleindienst aufgefallen war. Im Kampf um den Ball traf der Stürmer tatsächlich nur Hincapie und nicht die Kugel, weshalb Schiedsrichter Robert Schröder nicht lange brauchte, um nach Ansicht der Bilder korrekterweise auf Foulspiel zu entscheiden.

„Also ich habe es tatsächlich überhaupt nicht gemerkt. Als mir dann am Ende jemand erzählt hat, dass ich der war, der gefoult hat, fand ich es ein bisschen komisch", kommentierte Kleindienst im ran-Interview. "Diese Theatralik und alles, die dann immer dazugehört, ich glaube da fallen sie (die Schiedsrichter, Anm. d. Red.) immer noch zu viel rein."

Und weiter: "Natürlich gibt es da Kontakte, wir sind im Sechzehner, aber dass dann jedes Mal eine kleine Berührung ein Foul ist, ist einfach nervig. Wenn sowas dann nächstes Mal ein Foul ist, dann müsste es – keine Ahnung – 300 Fouls im Spiel geben."