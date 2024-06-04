Noch bis Anfang September ist das Transferfenster in der Bundesliga geöffnet. Wir blicken auf die wichtigsten Gerüchte. Die Bundesliga-Vereine befinden sich in einem spannenden Transfersommer. Seit dem 1. Juli dürfen die Klubs daran arbeiten, entstandene Lücken oder Schwachstellen zu beseitigen. Welche Spieler könnten ihren Verein verlassen? Welche Neuzugänge werden gehandelt? ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte zur Bundesliga hier im Ticker.

+++ 19. August, 15:53: Stuttgart an Ajax-Stürmer Brian Brobbey interessiert+++ Der ehemalige Leipziger Brian Brobbey könnte vor einer Rückkehr in die Bundesliga stehen: Laut der niederländischen Zeitung "AD" zeigt der VfB Stuttgart Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers. Das Interesse der Stuttgarter an Brian Brobbey soll sich allerdings nur dann intensivieren, wenn Ermedin Demirović den Verein tatsächlich in Richtung Leeds United verlässt. Bleibt der bosnische Nationalspieler beim VfB, wäre man mit ihm, Nick Woltemade, Deniz Undav und Tiago Tomás im Sturm bereits gut aufgestellt. Aktuell wirbt vor allem Stade Rennes intensiv um den niederländischen Nationalspieler und soll bereits ein Angebot von über 20 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen abgegeben haben. Auch die AS Rom sowie Premier-League-Klub Sunderland werden als Interessenten gehandelt. Für den VfB dürfte es daher alles andere als leicht werden, einen passenden Deal einzufädeln.

+++ 15. August, 12:15 Uhr: Bayern beginnen wohl Gespräche mit Nkunku +++ Auch interessant: FC Bayern München: Fünf mögliche Alternativen zu Chelsea-Star Christopher Nkunku

+++ 13. August, 15:12 Uhr: Manchester United mit Interesse an Dayot Upamecano +++ Dayot Upamecano hat sich in der abgelaufenen Saison beim FC Bayern zu einem Fels in der Defensiv-Brandung entwickelt, seine Patzer deutlich reduziert und bis zu seinem Knorpelschaden im März nahezu alle Spiele absolviert. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis 2026, die Verhandlungen stocken. Nach Informationen der "Bild" wurde der französische Star-Innenverteidiger von seinem Berater überraschend Manchester United angeboten. Der englische Traditionsklub soll Upamecano demnach im Visier haben. Die "Red Devils" haben in diesem Transfer-Sommer mit Matheus Cunha von den Wolverhampton Wanderers , Benjamin Sesko von RB Leipzig und Bryan Mbeumo vom FC Brentford bereits drei Angreifer verpflichtet. Nun soll der Fokus auf eine prominente Verstärkung für die Defensive gelegt werden. Für den FC Bayern steht fest: Eine Wiederholung der Causa Leroy Sané soll vermieden werden. Der Flügelstar verließ den Klub im Sommer nach gescheiterten Vertragsverhandlungen ablösefrei in Richtung Galatasaray.

+++ 12. August, 23:45 Uhr: Leverkusen mit Interesse an Facundo Buonanotte? +++ Vor wenigen Tagen galt Facundo Buonanotte noch als Transferziel von Borussia Dortmund. Inzwischen ist die Spur jedoch abgekühlt, da der offensive Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion zu teuer sei. Dafür könnte nun aber ein Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen ein konkretes Thema werden. Die Werkself sucht nach dem Abgang von Florian Wirtz noch immer nach einem technisch starken und kreativen Spieler für die halbrechte Offensivposition im 3-4-3-System. Als Wunschkandidat gilt Monaco-Star Maghnes Akliouche, jedoch ist ein Wechsel des 23-Jährigen aktuell eher unwahrscheinlich. Grund dafür ist die hohe Ablöseforderung der Monegassen. Simon Rolfes soll es entschieden ablehnen, 50 Millionen Euro für einen Spieler auszugeben. "Kicker"-Informationen zufolge sucht Leverkusen nach Alternativen und soll hier Buonanotte ganz oben auf der Liste haben. Der 20 Jahre alte Argentinier wäre allerdings wohl auch kein günstiges Unterfangen. Dem Bericht zufolge ruft Brighton & Hove Albion im Falle eines Verkaufs 45 Millionen Euro auf. Allerdings kann sich der Premier-League-Klub offenbar auch eine Leihe vorstellen. Der Offensiv-Youngster war bereits in der vergangenen Saison als Leihspieler für Leicester City aktiv, damit er ausreichend Spielpraxis sammeln konnte. Auch in dieser Saison könnte Buonanotte bei Brighton die Ersatzbank drohen, da der Klub im offensiven Mittelfeld quantitativ und qualitativ sehr gut aufgestellt ist. Ins Profil von Leverkusen würde er dennoch passen, weil er zum einen enormes Potenzial besitzt, zum anderen aber auch schon als Soforthilfe fungieren könnte.

+++ 12. August, 07:18 Uhr: BVB arbeitet an Transfer von Innenverteidiger +++ Nach dem nun feststehenden mehrwöchigen Ausfall von Niklas Süle hat Borussia Dortmund vor allem in der Innenverteidigung nun Bedarf. Wie "Sky" nun berichtet, arbeiten die Schwarz-Gelben an der Verpflichtung eines zentralen Abwehrspielers. Konkret geht es dabei um Renato Veiga vom FC Chelsea und um Juan Gimenez von Rosario Central aus Argentinien. Während der BVB mit Chelsea um eine Leihe des 22-jährigen Veiga verhandelt. soll Gimenez eine Investition in die Zukunft sein, die rund fünf Millionen Euro kosten würde. Aktuell ist mit Waldemar Anton nur ein nomineller Innenverteidiger, der älter als 20 ist, bei Schwarz-Gelb fit.

+++ 7. August, 20:15 Uhr: Bundesliga-Klubs offenbar an Eriksen interessiert +++ In der vergangenen Saison stand Christian Eriksen noch bei Manchester United unter Vertrag. Seit dem 1. Juli ist der Däne vereinslos. An ein Karriereende denkt der 33-Jährige aber offenbar nicht. Mehrere Klubs sollen Interesse signalisiert haben. Laut einem Bericht der "Daily Mail" sollen auch Vereine aus der Bundesliga Kontakt zum dänischen Nationalspieler aufgenommen haben. Angebote aus der Türkei sowie der englischen Championship soll Eriksen bereits abgelehnt haben. Auch ein Wechsel in die USA oder nach Saudi-Arabien kommt dem Bericht zufolge für ihn nicht infrage, während ein Transfer nach Deutschland oder Spanien hingegen durchaus als möglich gilt. Eriksen hatte 2021 bei der Europameisterschaft einen Herzstillstand erlitten. Aufgrund der medizinischen Regularien in Italien musste er daraufhin Inter Mailand verlassen und wechselte zum FC Brentford in die Premier League. 2022 folgte der Schritt zu Manchester United. Für die Red Devils absolvierte er in drei Saisons insgesamt 107 Pflichtspiele, erzielte acht Tore und gab 19 Vorlagen.

+++ 6. August, 06:53 Uhr: Harvey Elliott als Simons-Ersatz? +++ Der Abschied von Xavi Simons bei RB Leipzig ist offenbar unumgänglich (siehe letzter Eintrag). Doch wer könnte Ersatz des Niederländers werden? Wie "transfermarkt" nun erfahren haben will, soll der englische U21-Europameister Harvey Elliott ins Visier der Sachsen gekommen sein. Demnach soll es sogar schon Gespräche zwischen dem offensiven Mittelfeldspieler und Marcel Schäfer sowie Ole Werner gegeben haben. Das Auftaktspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig live in Sat.1 und im Stream auf Joyn Sollte Simons für über 50 Millionen Euro zum FC Chelsea wechseln, wäre Geld für einen Elliott-Transfer da. Wie hoch die Summe sein müsste, um ihn vom FC Liverpool loszueisen, ist nicht klar. Aber mutmaßlich höher als die genannten 50 Millionen.

+++ 2. August, 11:56 Uhr: Xavi drängt wohl weiter auf RB-Abschied +++ Es könnte nun Tempo in die Personalie Xavi Simons zu kommen. Der offensive Mittelfeldspieler scheint RB Leipzig verlassen zu wollen und in erster Linie mit der Premier League zu liebäugeln. Auffällig: Wie Fabrizio Romano berichtet, war der Youngster am Freitag nicht im Training der Leipziger dabei. Demnach wird er wohl auch nicht im heutigen Testspiel gegen Atalanta Bergamo im Kader stehen. Dem Transferexperten zufolge drängt Xavi vehement auf einen Wechsel zum FC Chelsea. Gespräche zwischen den beiden Klubs sollen dabei auch schon fortgeschritten sein. Eine weitere Maßnahme des Niederländers, die seinen Willen zu untermalen scheint, zeigt sich in seiner Instagram-Biografie. Bis vor kurzem soll der Bundesliga-Verein in dieser noch enthalten gewesen sein, wie Romano berichtet. Nun entfernte Xavi den Klub jedoch.

+++ 1. August, 14:27 Uhr: Grimaldo deutet erneut Wechsel an +++ Nachdem Bayer 04 Leverkusen bereits die Schlüsselspieler Jonathan Tah, Jeremie Frimpong, Florian Wirtz und Granit Xhaka verloren hat, droht nun der nächste Abgang eines Meistermachers von 2024. Im "Kölner Stadtanzeiger" sagte Grimaldo: "Als ich nach Leverkusen kam, habe ich dem Verein ganz klar gesagt, welche Ziele ich habe. Ich bin fast 30 Jahre alt und würde mich gerne in Spanien ausprobieren, in meinem Heimatland spielen." Grimaldo wechselte als junger Spieler aus der Jugendakademie des FC Barcelona nach Portugal, ehe er sich Bayer Leverkusen anschloss. Die Tür für einen Verbleib schloss er jedoch nicht: "Ich habe für Leverkusen das Maximum gegeben. Und ich werde in den Jahren, in denen ich hier bin, immer 100 Prozent geben."

+++ 31. Juli, 06:42 Uhr: Frankfurt verkauft Tuta wohl nach Katar +++ Wie die "Bild" berichtet, wird Innenverteidiger Tuta Eintracht Frankfurt in diesem Sommer verlassen. Der Europa-League-Sieger von 2022 hat das Trainingslager bereits verlassen. Den Brasilianer zieht es zum katarischen Klub Al-Duhail SC. Für Tuta kassieren die Hessen rund 15 Millionen Euro Ablöse. Im kommenden Sommer wäre er ablösefrei gewesen. Auch ein Wechsel in die Heimat soll noch nicht vom Tisch sein. Tuta kam im Sommer 2020 vom belgischen Klub KV Kortrijk zur SGE und absolvierte 187 Pflichtspiele für die Adlerträger.

+++ 25. Juli, 07:07 Uhr: Newcastle United hat offenbar Benjamin Sesko auf dem Zettel +++ RB Leipzigs Stürmer Benjamin Sesko steht offenbar weit oben auf der Transferliste von Newcastle United. Laut Fabrizio Romano und "The Athletic" prüft der Champions-League-Teilnehmer ernsthaft eine Verpflichtung des 22 Jahre alten Slowenen. Sesko könnte bei Newcastle den Platz von Alexander Isak einnehmen, sollte der Schwede den Verein noch verlassen. Zuletzt soll Isak bei den Newcastle-Bossen offiziell seinen Wechselwunsch hinterlegt haben. Sesko steht in Leipzig noch bis 2029 unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 70 Millionen Euro geschätzt. In der vergangenen Saison erzielte er wettbewerbsübergreifend in 45 Einsätzen 21 Tore.

+++ 23. Juli, 17:09 Uhr: Brady-Klub Birmingham baggert wohl an Werder-Star Ducksch +++ Bei Werder Bremen könnte Stürmer Marvin Ducksch demnächst seinen Abschied geben. Laut "Kicker" soll der englische Zweitliga-Rückkehrer Birmingham City um den Routinier buhlen. Demnach sollen die Engländer im Werben um Ducksch auf die Hilfe eines Weltstars setzen: NFL-Ikone Tom Brady. Der frühere Quarterback ist Mitbesitzer Birminghams und habe dem Bericht nach zuletzt Kontakt mit Ducksch gehabt, um ihn von einem Wechsel auf die Insel zu überzeugen. Neben den Engländern soll auch der griechische Topklub PAOK Saloniki Interesse an Ducksch haben, außerdem noch MLS-Franchise Orlando City FC. Der US-Klub soll sogar schon ein Angebot vorlegt haben. Noch allerdings habe sich Ducksch nicht entschieden, sein Vertrag in Bremen läuft noch bis zum Sommer 2026.

+++ 21. Juli, 20:45 Uhr: Galatasaray baggert wohl an VfB-Star +++ Galatasaray Istanbul arbeitet weiter an einem starken Kader für die Champions League. Der türkische Top-Klub konnte bereits Leroy Sane verpflichten und steht nun auch vor einem Transfer von Victor Osimhen. Doch damit nicht genug - auch ein VfB-Star soll wohl kommen. Medienberichten zufolge zeigt der türkische Meister Interesse an Enzo Millot. Der französische Kreativspieler soll das Zentrum verstärken. Gespräche zwischen den Spielerberatern und der Vereinsseite seien demnach bereits am Laufen. Millot würde neben Königsklassen-Fußball bei Galatasaray auch eine ordentliche Gehaltserhöhung erwarten. Trainer Okan Buruk soll zudem großer Fan von dem Zehner sein. Klar ist jedoch: Mit der Verpflichtung von Osimhen sinken die finanziellen Möglichkeiten des Türkei-Klubs. Ob Galatasaray die Freigabesumme in Höhe von 20 Millionen Euro für Millot zahlen kann, ist deswegen fraglich. Die Schwaben lehnen einen Verkauf grundlegend nicht ab. Intern soll man sich bereits auf einen Verkauf vorbereitet haben und hält bereits Ausschau nach einem Ersatz. Zuletzt wurde Paul Wanner gehandelt.