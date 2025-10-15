Anzeige
Verkürzte erste Hälfte

Niederrheinpokal: Flutlichtausfall bei KFC Uerdingen vs. MSV Duisburg - Schiedsrichter sorgt für irres Kuriosum

  • Veröffentlicht: 15.10.2025
  • 22:55 Uhr
  • Leon Kerninger

So etwas sieht man im modernen Fußball auch nur noch selten: Durch eine Unterbrechung im Achtelfinalduell im Niederrheinpokal zwischen KFC Uerdingen und MSV Duisburg wird die erste Hälfte acht Minuten zu früh abgepfiffen.

Dieses Kuriosum spielte sich beim Stand von 2:0 für die favorisierten Gäste aus Duisburg in der 37. Minute statt. Von dem einen auf den anderen Moment fiel einer der Fluchtlichtmasten aus, Schiedsrichter Davide Zeisberg unterbrach die Partie sofort.

Das Problem war auch schnell gefunden: Eine Sicherung an diesem Masten war ausgefallen, ein Elektriker musste sich darum kümmern.

Schiedsrichter Zeisberg beendete die erste Halbzeit kurz später und schickte beide Mannschaften in die Katakomben.

Nach einer 15-minütigen-Halbzeitpause wurde das Spiel dann fortgesetzt. Die acht Minuten, die der Referee in Hälfte eins zu früh abgepfiffen hat, wurden danach einfach extra gespielt. Damit dauerte Durchgang zwei ganze 53 Minuten.

Flutlichtausfall im Niederrheinpokal: MSV-Fans verspotten Uerdinger Veranstalter

Als das Spiel beim Stand von 2:0 für die Gäste in die Pause ging, hatten die Duisburger Fans noch etwas Häme für den KFC parat. In einem Video von der Plattform X sind die Auswärtssupporter mit "Und schon wieder keine Kohle – KFC!"-Rufen zu hören.

Sportlich verlief die verlängerte zweite Hälfte für die Gastgeber nicht unbedingt besser und so musste man sich nach 53 gespielten Minuten in Hälfte zwei den favorisierenden Gästen mit 1:3 geschlagen geben.

