Dieses Kuriosum spielte sich beim Stand von 2:0 für die favorisierten Gäste aus Duisburg in der 37. Minute statt. Von dem einen auf den anderen Moment fiel einer der Fluchtlichtmasten aus, Schiedsrichter Davide Zeisberg unterbrach die Partie sofort.

So etwas sieht man im modernen Fußball auch nur noch selten: Durch eine Unterbrechung im Achtelfinalduell im Niederrheinpokal zwischen KFC Uerdingen und MSV Duisburg wird die erste Hälfte acht Minuten zu früh abgepfiffen.

Das Problem war auch schnell gefunden: Eine Sicherung an diesem Masten war ausgefallen, ein Elektriker musste sich darum kümmern.

Schiedsrichter Zeisberg beendete die erste Halbzeit kurz später und schickte beide Mannschaften in die Katakomben.

Nach einer 15-minütigen-Halbzeitpause wurde das Spiel dann fortgesetzt. Die acht Minuten, die der Referee in Hälfte eins zu früh abgepfiffen hat, wurden danach einfach extra gespielt. Damit dauerte Durchgang zwei ganze 53 Minuten.