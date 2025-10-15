Anzeige
Deutscher Rekordmeister

FC Bayern: Harry Kane spricht über eine mögliche England-Rückkehr zu den Tottenham Hotspur

  • Veröffentlicht: 15.10.2025
  • 20:52 Uhr
  • Leon Kerninger

Harry Kane scheint sich in der Bundesliga sichtlich wohlzufühlen. Mit elf Toren in sechs Bundesliga-Spielen ist er der Topscorer der Liga. In der letzten Zeit wurde er aber immer wieder mit einem Wechsel zur alten Liebe Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht.

Ganze zehn Jahre am Stück spielte der Engländer zwischen 2013 und 2023 für die Spurs, bevor er dann zu den Münchnern transferiert wurde. Bisher funktioniert das Projekt Harry Kane beim deutschen Rekordmeister, doch gibt es immer wieder Gerüchte, dass der englische Nationalspieler einen Wechsel zurück an die alte Wirkungsstätte verfolgen würde.

In einem Interview mit der "Daily Mail" sprach er erstmals sehr offen über diesen Gedanken, betonte aber gleich, dass eine Rückkehr unwahrscheinlich ist: "Ich bin mir nicht sicher, ich bin hier in München sehr glücklich. Das ist nichts, worüber ich nachdenke."

Trotz alledem ist Kane mit seiner alten Liebe immer noch eng verknüpft: "Es wird immer 'wir' sein, weil ich mein ganzes Leben dort verbracht habe. Ich bin ein Fan und werde immer schauen, wie sie sich gerade schlagen. Sie werden für immer ein Teil meines Lebens sein, aber im Moment gefällt es mir hier sehr gut."

FC Bayern: Harry Kane "genießt jeden Moment"

Seit seinem Wechsel nach München gewann Kane mit dem FC Bayern eine deutsche Meisterschaft und wurde einmal deutscher Supercupsieger. Momentan führen sie die Bundesliga nach sechs Spieltagen ohne Punktverlust an.

Der 32-Jährige hat sich bereits gut in der bayrischen Hauptstadt eingelebt und denkt an keinen Abschied: "Es fühlt sich jetzt wie meine zweite Heimat an. Ich genieße jeden Moment und hoffe, dass es so weitergeht", sagte Harry Kane zur "Daily Mail".

