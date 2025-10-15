Anzeige
"Emotionale Entfremdung"

DFB-Team: Ehrung für Mats Hummels - Weltmeister wollte gar keine offizielle Verabschiedung

  • Veröffentlicht: 15.10.2025
  • 21:44 Uhr
  • Leon Kerninger

Der 36-Jährige wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 Weltmeister und fühlte sich bei seiner Verabschiedung trotzdem komisch, die er zuerst eigentlich gar nicht wollte. Ein bekannter Anrufer hat dann aber Hummels Meinung geändert.

Nach der 0:2-Pleite gegen Österreich am 21. November 2023 stand Mats Hummels nie wieder für den DFB auf dem Fußballplatz. 656 Tage später wurde der Deutsche dann offiziell verabschiedet. Eine Veranstaltung, die sich für Hummels nicht ganz richtig angefühlt hat.

"Die letzten Jahre waren komisch. Seit 2018 habe ich ja eigentlich gar nicht mehr Nationalmannschaft gespielt. Ich habe nur einmal die EURO 2021 und zwei Freundschaftsländerspiele in den USA und Österreich gespielt", sagte der 36-Jährige im Podcast "Copa TS".

Anzeige
Anzeige

DFB-Ehrung für Mats Hummels: Rudi Völler konnte den Deutschen überreden

Nachdem es eine Anfrage des DFB bezüglich einer offiziellen Verabschiedung gab, wollte er diese zuerst gar nicht annehmen. Aber vor allem DFB-Sportdirektor Rudi Völler war letzten Endes der Hauptgrund für Hummels Umdenken.

"Rudi ist halt einfach ein geiler Typ. Dadurch, dass er angerufen hat, habe ich gesagt: Da habe ich Bock drauf. Eigentlich war ich felsenfest davon überzeugt, dass ich das nicht mehr brauche, weil es zu lange her ist", meinte Hummels.

Anzeige
Mehr News und Videos
Gesperrt: Enzo Maresca
News

Gelb-Rot gegen Liverpool: Chelseas-Coach ein Spiel gesperrt

  • 15.10.2025
  • 22:14 Uhr
Gute Laune bei Eintracht Frankfurt
News

Frankfurt im Achtelfinale des Europa Cups

  • 15.10.2025
  • 20:59 Uhr
04.10.2025, xovx, Fußball Bundesliga, Eintracht Frankfurt - FC Bayern München Harry Kane (FC Bayern München) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VID...
News

Mögliche England-Rückkehr? Kane äußert sich zu Gerüchten

  • 15.10.2025
  • 20:52 Uhr
Traf zur Führung: Lineth Beerensteyn
News

Champions League: Wolfsburg holt späten Sieg

  • 15.10.2025
  • 20:48 Uhr
GER, Bayern, Muenchen, Fussball, FC Bayern Muenchen - SV Werder Bremen, in der Allianz Arena, Muenchen, Bundesliga, 5. Spieltag, 26.09.25, v.l. Jerome Boateng, beim Spiel des FC Bayern Muenchen geg...
News

Rückkehr nach München - Boateng bestätigt Einigung

  • 15.10.2025
  • 20:16 Uhr
imago1064343873
News

Olaf Thon exklusiv über S04-Aufschwung: Manga-Aus "war absehbar"

  • 15.10.2025
  • 19:05 Uhr
imago images 1067765172
News

Vertrag geleakt: Schalke-Trainer Muslic wohl mit mehreren Klauseln

  • 15.10.2025
  • 18:57 Uhr
Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Neuer Trikot-Leak: Ist das hier das neue Schmückstück des DFB?

  • 15.10.2025
  • 18:51 Uhr
Gianni Infantino (l.) und Donald Trump
News

FIFA: "Sicherheit und Schutz in Verantwortung der Regierungen"

  • 15.10.2025
  • 18:50 Uhr
Schiedsrichter Bastian Dankert
News

Dankert pfeift Bayern gegen Dortmund

  • 15.10.2025
  • 17:45 Uhr