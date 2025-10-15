Deutsche Nationalmannschaft
DFB-Team: Ist das das neue Torwarttrikot für die WM 2026? Adidas setzt beim Abschied auf ein spezielles Design
- Veröffentlicht: 15.10.2025
- 18:51 Uhr
- Leon Kerninger
Die Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada ist für das DFB-Team das letzte Turnier mit Adidas als Ausrüster. Dementsprechend gab es bereits Leaks für das finale Heimtrikot der Deutschen. Nun wurde angeblich auch das Kleidungsstück der Torhüter gefunden.
Damit könnte sich das Gerücht, dass Adidas für das Mega-Event im nächsten Jahr individuelle Trikots für jede Nation erstellen will, bewahrheiten.
Bei den letzten Turnieren in den vergangenen Jahre veröffentlichte Adidas das identische Torwarttrikot für jeden Verein und für jedes Land.
Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika gibt es zwar für jedes Land dieselbe Grundvorlage, das Design variiert aber von Nation zu Nation.
Neues DFB-Torwarttrikot: Torhüter laufen in türkis auf
Der DFB hat sich aus dieser Grundvorlage für ein türkises Trikot mit dunkelblauem Muster am unteren Ende des Shirts und der Hose entschieden.
Damit setzt sich der blaue Trend aus den letzten Großturnieren fort. Bei der WM 2018 und 2022 setzte man auf starke, blaue Akzente. Dieses Mal geht es also in türkise Richtung.
Da die Turniere 2018 und 2022 für das deutsche Team jeweils nach der Vorrunde wieder vorbei waren, erhofft man sich von diesem neuen Schmuckstück gewiss kein schlechtes Omen.
DFB-Team: Ewige Torhüter-Debatte geht weiter
Wer nun in diesem neuen Trikot bei einer möglichen WM-Endrunde spielen dürfte, bleibt medial weiterhin ein großes Thema.
Die erneut aufgebrachten Gerüchte über eine Rückkehr von Manuel Neuer in das Nationalteam lassen die momentane Nummer Eins, Oliver Baumann, laut Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht kalt.
"Jeder, der Mensch ist, kann sich gut vorstellen, dass es ihn nicht völlig kaltlässt", meinte Nagelsmann beim Fernsehsender "RTL".
Für den Bundestrainer stellt sich die Torwartfrage momentan nicht. Oliver Baumann spielte in seinen letzten acht Länderspielen vier Mal zu null. Ein Wert, der der deutschen Mannschaft momentan guten Halt gibt.