Die Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada ist für das DFB-Team das letzte Turnier mit Adidas als Ausrüster. Dementsprechend gab es bereits Leaks für das finale Heimtrikot der Deutschen. Nun wurde angeblich auch das Kleidungsstück der Torhüter gefunden. Damit könnte sich das Gerücht, dass Adidas für das Mega-Event im nächsten Jahr individuelle Trikots für jede Nation erstellen will, bewahrheiten. Alle Infos zur WM-Qualifikation des DFB-Teams Bei den letzten Turnieren in den vergangenen Jahre veröffentlichte Adidas das identische Torwarttrikot für jeden Verein und für jedes Land. Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika gibt es zwar für jedes Land dieselbe Grundvorlage, das Design variiert aber von Nation zu Nation.

Anzeige

Anzeige

Neues DFB-Torwarttrikot: Torhüter laufen in türkis auf Der DFB hat sich aus dieser Grundvorlage für ein türkises Trikot mit dunkelblauem Muster am unteren Ende des Shirts und der Hose entschieden. Damit setzt sich der blaue Trend aus den letzten Großturnieren fort. Bei der WM 2018 und 2022 setzte man auf starke, blaue Akzente. Dieses Mal geht es also in türkise Richtung. Da die Turniere 2018 und 2022 für das deutsche Team jeweils nach der Vorrunde wieder vorbei waren, erhofft man sich von diesem neuen Schmuckstück gewiss kein schlechtes Omen.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen