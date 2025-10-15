Anzeige
Deutsche Nationalmannschaft

DFB-Team: Ist das das neue Torwarttrikot für die WM 2026? Adidas setzt beim Abschied auf ein spezielles Design

  • Veröffentlicht: 15.10.2025
  • 18:51 Uhr
  • Leon Kerninger

Die Weltmeisterschaft 2026 in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada ist für das DFB-Team das letzte Turnier mit Adidas als Ausrüster. Dementsprechend gab es bereits Leaks für das finale Heimtrikot der Deutschen. Nun wurde angeblich auch das Kleidungsstück der Torhüter gefunden.

Damit könnte sich das Gerücht, dass Adidas für das Mega-Event im nächsten Jahr individuelle Trikots für jede Nation erstellen will, bewahrheiten.

Bei den letzten Turnieren in den vergangenen Jahre veröffentlichte Adidas das identische Torwarttrikot für jeden Verein und für jedes Land.

Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika gibt es zwar für jedes Land dieselbe Grundvorlage, das Design variiert aber von Nation zu Nation.

Anzeige
Anzeige

Neues DFB-Torwarttrikot: Torhüter laufen in türkis auf

Der DFB hat sich aus dieser Grundvorlage für ein türkises Trikot mit dunkelblauem Muster am unteren Ende des Shirts und der Hose entschieden.

Damit setzt sich der blaue Trend aus den letzten Großturnieren fort. Bei der WM 2018 und 2022 setzte man auf starke, blaue Akzente. Dieses Mal geht es also in türkise Richtung.

Da die Turniere 2018 und 2022 für das deutsche Team jeweils nach der Vorrunde wieder vorbei waren, erhofft man sich von diesem neuen Schmuckstück gewiss kein schlechtes Omen.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DFB-Team: Ewige Torhüter-Debatte geht weiter

Wer nun in diesem neuen Trikot bei einer möglichen WM-Endrunde spielen dürfte, bleibt medial weiterhin ein großes Thema.

Die erneut aufgebrachten Gerüchte über eine Rückkehr von Manuel Neuer in das Nationalteam lassen die momentane Nummer Eins, Oliver Baumann, laut Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht kalt.

"Jeder, der Mensch ist, kann sich gut vorstellen, dass es ihn nicht völlig kaltlässt", meinte Nagelsmann beim Fernsehsender "RTL".

Für den Bundestrainer stellt sich die Torwartfrage momentan nicht. Oliver Baumann spielte in seinen letzten acht Länderspielen vier Mal zu null. Ein Wert, der der deutschen Mannschaft momentan guten Halt gibt.

Mehr News und Videos
Gianni Infantino (l.) und Donald Trump
News

FIFA: "Sicherheit und Schutz in Verantwortung der Regierungen"

  • 15.10.2025
  • 18:50 Uhr
Gianni Infantino (l.) und Donald Trump
News

WM 2026 in Gefahr? Trump kündigt mögliche Spielverlegungen an

  • 15.10.2025
  • 16:13 Uhr
Thomas Tuchel
News

Nach Tuchel-Kritik: Englische Fans sorgen für Lacher im Stadion

  • 15.10.2025
  • 13:58 Uhr
Will einen Sieg: Julian Nagelsmann
News

WM 2026: Top-Nationen bangen um Qualifikation

  • 15.10.2025
  • 12:48 Uhr
Gattuso ist seit Juni italienischer Nationaltrainer
News

Gattuso nach Israel-Spiel: "Heute war es nicht einfach"

  • 15.10.2025
  • 07:45 Uhr
Haji Wright traf doppelt gegen Australien
News

WM-Tests: USA siegreich, Kanada und Mexiko nur mit Remis

  • 15.10.2025
  • 07:28 Uhr
Advocaat soll Curacao zur WM führen
News

WM-Quali: Curacao und Suriname stolpern

  • 15.10.2025
  • 06:45 Uhr
Große Ziele: Tiago Tomás
News

Stuttgarts Tomás träumt von WM mit Ronaldo: "Bin auf dem Radar"

  • 15.10.2025
  • 05:32 Uhr
Harry Kane traf doppelt
News

Harry Kane schießt England mit einem Doppelpack zur WM

  • 14.10.2025
  • 23:07 Uhr
Keine WM für Gernot Rohr
News

Benin scheitert - Tickets für Südafrika, Senegal und Ivorer

  • 14.10.2025
  • 23:05 Uhr