VfB Stuttgart: Nick Woltemade fehlt bei Mannschaftsfoto - Klub liefert Erklärung

Offiziell teilte der Verein mit, der Stürmer "weilt nach absolvierter U21-Europameisterschaft noch im Urlaub". Mit Beginn des Trainingslagers am 28. Juli soll er wieder zur Mannschaft stoßen. Videos, die Woltemade in seinen Instagram-Stories teilte, zeigen allerdings, dass er aktuell in Deutschland individuell trainiert.

Woltemade-Spekulationen: Fehlt er beim Supercup?

In knapp vier Wochen treffen die beiden Vereine im Franz-Beckenbauer-Supercup aufeinander (am 16. August live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App). Laut "Bild" soll VfB-Coach Sebastian Hoeneß dabei sogar überlegen, Woltemade im Supercup nicht einzusetzen. Als Gründe werden ein möglicher Interessenkonflikt oder das Risiko eines geplatzten Transfers genannt.

Das Fehlen beim Teamfoto dürfte die Spekulationen über einen Wechsel weiter angeheizt haben. Aktuell erscheint es fraglich, ob sich bis zum Supercup klären wird, welches Trikot Woltemade in der neuen Saison trägt.