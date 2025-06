VfB Stuttgart: Schwere Vorwürfe gegen den Klub! Wurde die 50+1-Regel ausgehebelt?

Es brodelt mal wieder beim VfB Stuttgart. Ein Aufsichtsratsmitglied tritt zurück und erhebt schwere Vorwürfe: Wurde beim VfB die 50+1-Regel ausgehebelt?

Nur wenige Wochen ist der DFB-Pokalsieg des VfB Stuttgart erst her, da gibt es hinter den Kulissen bei den Schwaben mal wieder Ärger.

Am Sonntag verkündete der VfB den Rücktritt von Aufsichtsratsmitglied Beate Beck-Deharde. Die wiederum verfasste ein Schreiben an die Gremien, das es in sich hat. Und das schwerwiegende Vorwürfe beinhaltet.

Laut "kicker", dem das Schreiben vorliegen soll, wirft Beck-Deharde dem e.V. vor, gegen die Bestimmungen der 50+1-Regel zu verstoßen oder diese zumindest auszuhebeln.

In dem Bericht ist von "inakzeptabler Transparenz", einem "Mangel an Prozessen" sowie "unausgewogener Informations- und Diskussionskultur" die Rede. Weiter heißt es: "Leider ist in letzter Zeit der Eindruck entstanden, dass der Vorstand zunehmend versucht, den Aufsichtsrat zu beeinflussen und in eine von ihm gewollte Richtung zu lenken."

Der VfB Stuttgart hat seine Profiabteilung - wie viele andere Klubs auch - in eine Kapitalgesellschaft ausgegliedert, in diesem Fall eine AG. Für das operative Geschäft der Profifußballer ist der Vorstand der AG zuständig, der vom Aufsichtsrat kontrolliert wird. Der wiederum ist mit Vertretern des Vereins besetzt. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist Vereinspräsident Dietmar Allgaier.