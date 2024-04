Anzeige

Der VfB Stuttgart kommt der Champions League immer näher. International wird er bald auf jeden Fall spielen.

Das riesige Transparent mit der Aufschrift "Stuttgart international" hing selbstverständlich wieder in der Cannstatter Kurve, unübersehbar für die Spieler des VfB. Und Zweifel gibt es nun nicht mehr: Platz fünf und damit mindestens die Teilnahme an der Europa League ist den Schwaben nach dem 3:0 (3:0) gegen Eintracht Frankfurt nicht mehr zu nehmen - tatsächlich hat die Mannschaft das Tor zur Champions League endgültig weit aufgestoßen.

"Wir haben einfach Bock auf Fußball", sagte Nationalspieler und Torschütze Deniz Undav nach dem überzeugenden Sieg der nun seit elf Spielen unbesiegten Stuttgarter. "Dieser Sieg hat extrem viel Freude gemacht, war einfach wieder ein geiles Spiel", ergänzte Jamie Leweling, ebenfalls Torschütze, bei "Sky".

Der spielfreudige VfB ging früh in Führung, erst traf Serhou Guirassy zum 25. Mal in dieser Saison (11., nach Videobeweis) und stellte damit einen Klubrekord auf. Undav legte mit seinem 16. Treffer nach (17.). Gemeinsam leisteten die Stuttgarter Tor-eros die Vorarbeit für Leweling (37.). Nach dem Power-Fußball in der ersten Halbzeit verwaltete der VfB seinen Vorsprung nach der Pause - mit großer Seriosität.

Die sechstplatzierten Frankfurter müssen nun wieder um die Teilnahme am Europapokal zittern: Das Polster der stark ersatzgeschwächten Eintracht auf den FC Augsburg ist auf drei Punkte geschrumpft - am kommenden Wochenende kommt es zum direkten Duell. Rang sieben würde immerhin für die Qualifikation zur Conference League reichen - falls Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt.

Die ohnehin von personellen Sorgen beeinträchtigten Frankfurter mussten diesmal zusätzlich ohne Mario Götze (Bindehautentzündung), Tuta (Rotsperre) und Dina Ebimbe (Gelbsperre) auskommen. Beim VfB ersetzte Fabian Bredlow den angeschlagenen Stammtorwart Alexander Nübel.