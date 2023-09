Guirassy mit Doppelpack: VfB Stuttgart nach Sieg gegen Darmstadt an der Spitze

In der Nachspielzeit ließ Guirassy (90.+2) Nummer zehn folgen. So viele Tore nach fünf Spielen hatte bislang nur der damalige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski 2020 verbucht.

Enzo Millot gelang nur fünf Minuten später jedoch der Ausgleich, ehe in der 32. Minute einmal mehr der überragende Guirassy zuschlug. Für den VfB-Stürmer war es der neunte Schuss in dieser Saison aufs Tor - und der neunte (!) Treffer.

Dabei geriet die spielstarke Mannschaft von Sebastian Hoeneß vor 54.300 Zuschauern in der ausverkauften Arena durch ein Eigentor von Dan-Axel Zagadou (17.) in Rückstand.

Ein überzeugender VfB Stuttgart bleibt dank seines Top-Torjägers Serhou Guirassy das Überraschungsteam der Fußball-Bundesliga. Die Schwaben gewannen auch gegen Aufsteiger Darmstadt 98 hochverdient mit 3:1 (2:1) und setzten sich zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Es ist der beste Saisonstart des VfB seit 37 Jahren und den legendären Zeiten des "magischen Dreiecks" mit Krassimir Balakow, Giovane Elber und Fredi Bobic.

Darmstadt geht überraschend in Führung

Umso überraschender gingen die Gäste in Führung. Tim Skarke passte den Ball beim ersten Lilien-Angriff ins Zentrum, Zagadou überwand bei seinem unglücklichen Abwehrversuch seinen Keeper Alexander Nübel.

Hoeneß ließ erneut die Mannschaft starten, die zuletzt 3:1 in Mainz gewonnen hatte. Und der VfB übernahm von Beginn an die Initiative, gegen ein extrem defensiv eingestelltes Team aus Darmstadt fanden die Schwaben aber erst einmal keine Lücke - Ausnahme war ein Kopfball von Zagadou nach Eckball.

Führich verpasst die Vorentscheidung

Der VfB schüttelte sich kurz und schlug schnell zurück. Guirassy bereitete für Millot mustergültig vor. Stuttgart blieb am Drücker und belohnte sich, als Guirassy von der Strafraumgrenze wuchtig abzog. Nur wenig später gab es ein Novum: Ein Torschuss des 27 Jahre alten Nationalspielers aus Guinea landete nicht im Tor.

Es blieb einseitig, Chris Führich hätte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Vorentscheidung besorgen können. Kurz nach dem Wechsel blockte Christoph Klarer in höchster Not gegen Guirassy. Darmstadt wurde nun etwas aktiver, Chancen konnten sich die Lilien aber kaum erspielen. Anders der VfB, der aber im Abschluss nicht mehr entschlossen genug war.