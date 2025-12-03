Zudem kassierte Assignon wegen eines absichtlichen Handspiels vor der Torlinie auch noch die Rote Karte (81.).

Nach der Pause erzielten die Münchner vier weitere Treffer, drei davon durch Joker Harry Kane. Letztlich fuhr der FC Bayern so einen 5:0-Auswärtssieg in Stuttgart ein. Für das zwischenzeitliche 3:0 war Josip Stanisic verantwortlich (78.).

Der FC Bayern München gastiert am 13. Spieltag der Bundesliga-Saison beim VfB-Stuttgart. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Zur Halbzeit der Begegnung führen die Münchner durch einen Treffer von Konrad Laimer (11.) mit 1:0 in Stuttgart.

Bayern in Stuttgart: Sechs Änderungen in Startelf

Der FC Bayern München mischt seine Startelf für das Spiel in Stuttgart durch. Im Vergleich zum 3:2-Pokal-Erfolg bei Union Berlin gibt es sechs Umstellungen. Für Neuer, Tah, Stanisic, Pavlovic, Karl und Kane starten Urbig, Kim, Guerreiro, Bischof, Goretzka und Jackson.

Auch die Schwaben tauschen nach dem 2:0-Sieg beim VfL Bochum durch. Anstelle von Bredlow, Chabot, Jeltsch, Karazor und Assignon beginnen Nübel, Vagnoman, Al-Dakhil, Chema und Nartey.

VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Al-Dakhil, Hendriks, Mittelstädt - Stiller, Chema, Nartey, El Khannouss, Leweling - Undav

FC Bayern München: Urbig - Laimer, Upamecano, Kim, Bischof - Kimmich, Goretzka - Olise, Guerreiro, Diaz - Jackson

Am Samstagnachmittag steht das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf dem Programm.

Der FC Bayern dominiert die Bundesliga nach Belieben. Die Münchner haben aus den ersten zwölf Partien 34 von 36 möglichen Punkten geholt und in der Tabelle acht Punkte Vorsprung auf RB Leipzig.

In den letzten Wochen zeigten sich die Münchner allerdings nicht mehr ganz so souverän. Am vergangenen Samstag konnte das Team von Vincent Kompany den 1. FC St. Pauli erst nach einem Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 3:1 bezwingen.

Der VfB Stuttgart hat am Samstag die ganz große Chance verpasst, sich unter die Top vier der Bundesliga-Tabelle zu schieben. Die Schwaben verloren in Überzahl mit 1:2 beim Hamburger SV. Mit 22 Zählern rangieren die Stuttgarter aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.

Das Duell Stuttgart vs. Bayern hat es in dieser Spielzeit bereits gegeben. Im Rahmen des Franz-Beckenbauer-Supercups vor dem Bundesliga-Start bezwangen die Münchner den VfB mit 2:1.

Am Samstagnachmittag werden die Roten erneut favorisiert ins Duell gehen, jedoch sind die Stuttgarter ein gefährlicher Herausforderer.