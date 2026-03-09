- Anzeige -
Europa League

KRC Genk vs. SC Freiburg: Übertragung der Europa League heute live im TV, Livestream & Liveticker

  • Aktualisiert: 12.03.2026
  • 08:41 Uhr
  • ran.de

Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf KRC Genk. Hier ist das Hinspiel in Genk live im Free-TV zu sehen.

Für den SC Freiburg geht es im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League nach Belgien. Am Donnerstag steht das Duell mit dem KRC Genk (ab 21 Uhr im Liveticker) an.

Die Breisgauer konnten zwar die Playoffs überspringen, verloren am letzten Spieltag der Ligaphase aber noch einige Plätze und landeten auf Platz sieben. Mit dem KRC Genk haben die Freiburger auf dem Papier dennoch ein machbares Los erwischt.

Die Belgier belegen in der heimischen Liga schließlich nur den achten Platz. In der Europa League zeigte sich Genk jedoch stärker. Nach Platz neun in der Ligaphase bezwang das Team in den Playoffs Dinamo Zagreb mit 3:1 und 3:3.

Der SC Freiburg rangiert in der Bundesliga aktuell auf dem achten Platz und befindet sich ein wenig im Niemandsland der Tabelle.

Sollte sich Freiburg gegen KRC Genk durchsetzen, wäre es der erste Europa-League-Viertelfinal-Einzug in der Vereinsgeschichte. 2023 und 2024 war jeweils im Achtelfinale Endstation.

KRC Genk vs. SC Freiburg im TV, Stream und Ticker heute live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?

  • Spiel: KRC Genk vs. SC Freiburg
  • Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale
  • Datum: 12. März 2026
  • Uhrzeit: 21:00 Uhr
  • Austragunsort: Cegeka Arena, Genk (Belgien)
KRC Genk vs. SC Freiburg heute live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem KRC Genk und dem SC Freiburg wird im Anschluss and das Stuttgart-Spiel bei RTL und Nitro live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

Freiburg gastiert in Genk: Wo gibt es heute einen Livestream zur Europa League?

Einen Livestream zum Auftritt der Breisgaues gibt es auf RTL+. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Genk empfängt den SC Freiburg: Wo gibt es heute einen Liveticker zur Europa League?

Einen Liveticker zu Genk vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.de.

KRC Genk vs. SC Freiburg heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: KRC Genk vs. SC Freiburg
  • Wettbewerb: Europa League, Achtelfinale
  • Datum und Uhrzeit: 12. März 2026, 21:00 Uhr
  • Trainer: Julian Schuster (SC Freiburg), Nicky Hayen (KRC Genk)
  • Free-TV: RTL, Nitro
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de
