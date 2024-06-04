Das Winter-Transferfenster ist längst geschlossen, das Karussell dreht sich aber weiter. ran informiert über die heißesten Transfergerüchte. In der Bundesliga ist das Winter-Transferfenster zwar schon längst geschlossen, Gerüchte und Spekulationen gibt es aber weiterhin reichlich. ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte und News zur Bundesliga im Ticker.

+++ 12. März, 07:00 Uhr: Schnappt sich Arsenal zwei DFB-Stars? +++ Die Saison 2025/26 geht in ihre heiße Phase, parallel planen die Klubs aber bereits über den Sommer hinaus. Laut dem Portal "Teamtalk" hat Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal dabei ein deutsches Duo ins Visier genommen: Leon Goretzka vom FC Bayern und Julian Brandt vom Borussia Dortmund. Besonders reizvoll: Beide Spieler sind im Sommer ablösefrei, der Abgang von ihren jeweiligen Klubs steht bereits fest. Dem Bericht zufolge soll Arsenal intern bereits Angebote vorbereitet haben und schnell handeln wollen, ehe andere Topklubs ihre Fühler ausstrecken. Neben dem finanziellen Aspekt soll auch die internationale Erfahrung der beiden DFB-Profis die Gunners reizen. "Goretzka und Brandt haben ihre Qualität nachgewiesen und passen sowohl ins Team als auch ins System. Lasst uns sehen, wie es sich entwickelt", wird ein Insider zitiert. Allzu einfach dürfte eine Verpflichtung aber nicht werden, wurden beide unlängst doch bereits mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht.

+++ 9. März, 07:34 Uhr: BVB beobachtet offenbar Ex-Leverkusen-Star Diaby +++ Borussia Dortmund beschäftigt sich angeblich mit einem Transfer von Moussa Diaby. Wie Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet, beobachten sowohl der BVB als auch RB Leipzig die Situation des Franzosen ganz genau. Die Schwarz-Gelben sollen sogar erste direkte Gespräche mit Diaby geführt haben. Seit 2024 steht der inzwischen 26-Jährige bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien unter Vertrag. Dieser läuft noch bis 2029, doch offenbar plant der Klub nicht mehr langfristig mit dem Flügelspieler. Weshalb Al-Ittihad angeblich bereit sei, den früheren Leverkusener bei einem "vernünftigen" Angebot abzugeben. Die Rede ist von 35 bis 40 Millionen Euro. Damit würde Diaby zum neuen Rekordeinkauf des BVB aufsteigen. Bislang hält noch immer Ousmane Dembele diese Marke, als er im Sommer 2016 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes in die Bundesliga wechselte. Dass es wirklich zu diesem Wechsel kommt, erscheint aber eher unwahrscheinlich. Zumal dem Bericht zufolge auch andere internationale Topklubs wie Newcastle United, Atletico Madrid und dem FC Liverpool Diaby auf dem Zettel haben sollen. Der Franzose spielte zwischen 2019 und 2023 für Bayer Leverkusen, anschließend folgte der Wechsel zu Aston Villa in die Premier League. Ein Jahr später ging es nach Saudi-Arabien.

+++ 4. März, 09:37 Uhr: HSV macht sich Hoffnungen auf Vieira-Verbleib +++ Kann der Hamburger SV seinen Superstar Fabio Vieira halten? Wie die "Sport Bild" schreibt, arbeitet der HSV auf Hochtouren daran, den Portugiesen an der Elbe zu halten. Aktuell ist Vieira vom FC Arsenal ausgeliehen, die Hamburger besitzen eine Ausstiegsklausel über rund 20 Millionen Euro, so der Bericht. Das kann sich der Aufsteiger unmöglich leisten. Weil sich der offensive Mittelfeldspieler und seine Familie jedoch pudelwohl fühlen und Arsenal keine Verwendung für ihn zu haben scheint, hoffen die Hansestädter, Vieira für rund zehn Millionen Euro behalten zu können. In dieser Saison kommt der Portugiese auf vier Treffer und vier Assists in 18 Bundesliga-Spielen. An 40 Prozent der Hamburger Treffer war er direkt beteiligt.