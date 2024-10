VfL Bochum vor Duell mit Bayern München: Was folgt auf die Krisen-Wochen?

Der VfL Bochum steckt in einer Krise. Die Entlassungen von Trainer Peter Zeidler, Sportdirektor Marc Lettau sowie der Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Hans-Peter Villis können für neue Impulse sorgen. Allerdings warten schwierige Aufgaben auf den VfL - auf und neben dem Platz.

Selbst Herbert Grönemeyer muss aktuell einsehen, dass seine Blume im Revier welkt. Der VfL Bochum stolpert durch die aktuelle Spielzeit.

In der Liga halten die Bochumer die rote Laterne in der Hand, der einzige Punktgewinn gelang gegen Aufsteiger Holstein Kiel. Im DFB-Pokal musste man sich in der ersten Runde Jahn Regensburg geschlagen geben.

Nach der sportlichen Talfahrt der letzten Monate zog der VfL die Handbremse. Trainer Peter Zeidler musste gehen, ebenso Sportdirektor Marc Lettau. Vor wenigen Tagen trat zudem der Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis zurück.