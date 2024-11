VfL Bochum - Riemann-Posse, Rauswurf, Umbruch: Die heftigen Konsequenzen eines Abstiegs

Der VfL Bochum steht vor dem Relegations-Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf am Montag (ab 19:50 Uhr live in SAT.1. auf Joyn, ran.de und in der App) vor dem siebten Abstieg. Der dürfte heftige Konsequenzen nach sich ziehen.

Von Andreas Reiners

Man kann es positiv sehen: Beim VfL Bochum weiß man, was kommt.

Der Klub steht vor dem Relegations-Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf (das Rückspiel zwischen Düsseldorf und Bochum am Montag ab 19:50 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der App) vor dem bereits siebten Abstieg aus der Bundesliga.

Da erlebt man nach dem neuerlichen Absturz keine Überraschungen mehr. Eigentlich.

Doch es kommt immer auf den Ansatz an. Man könnte sich finanziell und personell strecken und versuchen, den Karren mit denjenigen, die ihn in den Dreck gefahren haben, dort auch wieder herauszuziehen.

Doch das wird wohl nicht passieren.

Stattdessen droht ein Mega-Umbruch. Das ist der andere Ansatz. Beide Herangehensweisen sind ein schmaler Grat, ohne eine Garantie, dass sie auch funktionieren.