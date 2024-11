Der VfL Bochum hat einen neuen Trainer gefunden. Dieter Hecking übernimmt bis Saisonende. Am Dienstag wird er vorgestellt. Auf ihn wartet wohl seine bislang schwierigste Mission.

Ein Mann aus Castrop-Rauxel anne Castroper - zumindest aus biografischer Sicht passt Dieter Hecking hervorragend zum VfL Bochum. Doch bei der heiklen Mission Klassenerhalt in der Bundesliga werden andere Qualitäten gefragt sein als lokale Verbundenheit.

Für seine Rückkehr ins Trainergeschäft hat sich Hecking die höchst knifflige Aufgabe beim Tabellenletzten ausgesucht.

Hecking unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende, das teilte der Klub am Montag mit. "Der Akku ist wieder voll. Ich bin bereit, an die Seitenlinie zurückzukehren" hatte Hecking jüngst in der "Bild" gesagt - noch ohne ein konkretes Ziel zu nennen: "Es juckt mich sehr. Die Leidenschaft ist da."

Hecking wird sein Debüt am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker) gegen Bayer Leverkusen geben und eine völlig verunsicherte Mannschaft betreuen, für die zuletzt Interimscoach Markus Feldhoff verantwortlich war.

Feldhoff rückt jedoch nicht wieder zurück auf seinen Posten als Co-Trainer, laut VfL wird er "im Sinne eines Neuanfangs andere, noch zu definierende Aufgaben im Verein übernehmen".

Für Hecking könnte es eine einfachere Herausforderung als Leverkusen zum Einstieg geben: Nach dem 0:5 gegen Bayern München und dem 2:7 in Frankfurt liegt das Team am Boden. Und Leverkusen hat nichts zu verschenken, da der Meister bereits einige Punkte liegengelassen hat.