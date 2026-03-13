- Anzeige -
VfL Wolfsburg: Dieter Hecking feuert wichtigen Mitarbeiter: "Ist über das Ziel hinausgeschossen"

  • Aktualisiert: 13.03.2026
  • 13:25 Uhr
  • ran.de

Der neue Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking handelt im Abstiegskampf und trifft seine erste Personalentscheidung.

Der VfL Wolfsburg kämpft in der Bundesliga gegen den Abstieg. Damit die Wölfe nicht den Gang in die zweite Liga antreten müssen, verschwenden die Verantwortlichen keine Zeit mehr.

Nach der Installation von Dieter Hecking als neuem Trainer hat dieser nun bereits seine erste Personalentscheidung getroffen. Fitnesscoach Christian Clarup, der bei dem Klub als "Head of Performance" angestellt ist, muss seine Sachen packen.

Der Däne war schon früh in der Saison intern umstritten. Nach einigen gemeinsamen Tagen zog Hecking nun einen Schlussstrich.

"Da ist sehr viel vorbelastet aus der Vergangenheit, und das spürt man irgendwo in den Abläufen", erklärte Hecking seine Entscheidung vor dem Bundesliga-Duell gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker).

VfL Wolfsburg: Hecking hatte Diskussionen mit Clarup

So habe es bereits "ein, zwei Diskussionen" mit Clarup gegeben, wobei dieser mit seiner Art und Weise "vielleicht manchmal über das Ziel hinausgeschossen ist", so Hecking.

"Nichts gegen die Qualität von Christian, aber wir müssen Störfeuer und viel Negatives beiseiteschieben, um auch den Jungs und den Mitarbeitern das Alibi zu nehmen, dass es leistungshemmend wäre."

Der VfL steht neun Spieltage vor Schluss auf Abstiegsplatz 17, vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt.

Zuletzt trennte sich der Klub bereits von Trainer Daniel Bauer und Boss Peter Christiansen, zudem wurden ein Koch und ein Busfahrer entlassen.

