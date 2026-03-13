Personelle Entscheidungen beim BVB. Gleich zwei Spieler verlassen die Schwarz-Gelben im Sommer.

Borussia Dortmund und Defensivspieler Niklas Süle gehen im Sommer wie erwartet getrennte Wege. Der BVB und der 30 Jahre alte Innenverteidiger verständigten sich nach vier Jahren "gemeinsam" auf ein Ende der Zusammenarbeit. Das teilte der Verein auf Instagram mit.

"Auch wenn bis zum Abschied noch neun gemeinsame Partien zu spielen sind, die wir zusammen so erfolgreich wie möglich gestalten wollen, sagen wir jetzt schon einmal DANKE für schöne Momente und Deinen Einsatz im schwarzgelben Trikot, Niki!", schrieben die Dortmunder zu ihrem Abschiedspost.