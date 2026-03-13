- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Borussia Dortmund: Niklas Süle verlässt den BVB im Sommer - auch Salih Özcan geht

Personelle Entscheidungen beim BVB. Gleich zwei Spieler verlassen die Schwarz-Gelben im Sommer.

Borussia Dortmund und Defensivspieler Niklas Süle gehen im Sommer wie erwartet getrennte Wege. Der BVB und der 30 Jahre alte Innenverteidiger verständigten sich nach vier Jahren "gemeinsam" auf ein Ende der Zusammenarbeit. Das teilte der Verein auf Instagram mit.

"Auch wenn bis zum Abschied noch neun gemeinsame Partien zu spielen sind, die wir zusammen so erfolgreich wie möglich gestalten wollen, sagen wir jetzt schon einmal DANKE für schöne Momente und Deinen Einsatz im schwarzgelben Trikot, Niki!", schrieben die Dortmunder zu ihrem Abschiedspost.

- Anzeige -
- Anzeige -

Süle und Özcan verlassen den BVB

Süle war 2022 ablösefrei von Rekordmeister Bayern München nach Dortmund gewechselt. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Er bestritt bislang 108 Pflichtspiele (3 Tore) für den BVB, die Erwartungen erfüllte er als einer der Top-Verdiener aber nicht.

Neben Süle wird auch Mittelfeldspieler Salih Özcan den Verein nach der laufenden Spielzeit verlassen. Klub und Spieler einigten sich ebenfalls auf eine Trennung zum Sommer. Der 28-Jährige kam wie Süle vor vier Jahren nach Dortmund, damals überwies der Verein eine Millionen-Ablöse an den 1. FC Köln. Auch Özcan blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Auch interessant: Thomas Müller geht mit Vancouver Whitecaps im CONCACAF Champions Cup baden

- Anzeige -
Mehr News und Videos zum Fußball
28.02.2026, Fussball Major League Soccer MLS, Fussball Herren, USA 2026 Kanada USA, 2.Spieltag, Vancouver Whitecaps FC - Toronto FC, im BC Place Stadium Vancouver, Thomas Müller (Vancouver) beim Au...
News

Müller geht mit Whitecaps im Champions Cup baden

  • 13.03.2026
  • 12:12 Uhr
Zweikampf zwischen Viktor Gyokeres (Arsenal London) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen) GER, Bayer Leverkusen gegen Arsenal London, Fussball, Champions League, Achtelfinale, Spielzeit 2025 2026, ...
News

FC Arsenal vs. Leverkusen live: Wer zeigt die Champions League im TV, Stream und Ticker?

  • 13.03.2026
  • 12:02 Uhr
MatkovicUpdate
News

Neuer Olic? Präsident bestätigt FCB-Interesse an Kroatien-Talent

  • 13.03.2026
  • 12:00 Uhr
Bittere Nachricht für Sands
News

Sands fehlt St. Pauli bis Saisonende

  • 13.03.2026
  • 12:00 Uhr
Funkel ist offen für eine Rückkehr auf die Trainerbank
News

Rückkehr in die Bundesliga? Funkel hat "Bock"

  • 13.03.2026
  • 11:59 Uhr
Kaum noch Hoffnung: Frank Schmidt
News

Fast-Absteiger Heidenheim: Schmidt appelliert an den "Anstand"

  • 13.03.2026
  • 11:22 Uhr
imago images 1073999634
News

Erster Hecking-Rausschmiss in Wolfsburg

  • 13.03.2026
  • 11:10 Uhr
imago images 1073435128
News

Kommentar: Für Romantik ist in Gladbach kein Platz mehr

  • 13.03.2026
  • 11:08 Uhr
Silas verletzte sich wohl schwer
News

Schien- und Wadenbeinbruch bei Silas

  • 13.03.2026
  • 10:47 Uhr
Pedro Neto (l.) schubste einen Balljungen
News

Balljungen geschubst: UEFA ermittelt gegen Chelseas Neto

  • 13.03.2026
  • 10:46 Uhr