Die Eintracht gewinnt unter dem neuen Trainer Albert Riera auch das zweite Heimspiel gegen den SC Freiburg und darf von Europa träumen. Allerdings verletzt sich Torwart Santos früh.

Eintracht Frankfurt hat die Hoffnungen auf den Einzug in den Europapokal weiter gestärkt.

Die Hessen gewannen auch das zweite Heimspiel unter Trainer Albert Riera in der Bundesliga, gegen den direkten Konkurrenten SC Freiburg setzten sich die Frankfurter mit 2:0 (0:0) durch.

Sorgen bereitet aber Torhüter Kaua Santos, der Brasilianer musste nach wenigen Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Farès Chaibi (64.) belohnte seine Mannschaft wenige Sekunden nach seiner Einwechslung für eine ordentliche Leistung, den Treffer durch Jean-Matteo Bahoya (81.) bereitete der Joker vor.

Der aktuell letzte Europacuprang sechs liegt für Frankfurt zwar noch immer weit entfernt, allerdings eroberte die Eintracht Platz sieben von Freiburg - dieser könnte ebenfalls für den Europapokal reichen, sollte der Sport-Club nicht den DFB-Pokal gewinnen.

Die SGE, bei der vor der Saison ganz klar die Qualifikation für das internationale Geschäft als Ziel ausgegeben worden war, liegt mit 34 Punkten nun vor Freiburg (33). Der Sechste Bayer Leverkusen (40) ist enteilt.