VfL Wolfsburg vs. Borussia Dortmund: BVB beschenkt sich mit erstem Auswärtssieg

Borussia Dortmund und Trainer Nuri Sahin haben sich selbst das größte Weihnachtsgeschenk gemacht und den ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Beim VfL Wolfsburg triumphierte ein in Halbzeit eins überragender BVB trotz 30-minütiger Unterzahl letztlich verdient mit 3:1 (3:0).

Nachdem Neu-Coach Sahin in einem schwierigen Bundesliga-Halbjahr zeitweise unter Druck gestanden hatte, beendet Borussia Dortmund ein bewegtes Jahr 2024 doch noch versöhnlich auf einem Europapokalplatz.

Donyell Malen (25.), Maximilian Beier (28.) und Julian Brandt (30.) brachten die Dortmunder innerhalb von fünf Minuten auf die Siegerstraße. Innenverteidiger Denis Vavro (58.) traf für die Wolfsburger, die im zweiten Durchgang nach einer Roten Karte für BVB-Profi Pascal Groß (62./Notbremse) in der Überzahl waren.

Nach zuletzt vier Pflichtspielen in Serie ohne Sieg, in der Liga spielte die Dortmunder dreimal in Folge 1:1, sprangen Sahin und Co. auf Tabellenrang sechs. Bei 25 Punkten nach 15 Spielen fehlen nur zwei Zähler zu den Champions-League-Plätzen. Gleichzeitig feierte der BVB den ersten Auswärtssieg seit April.

In Wolfsburg standen Malen und der zuletzt verletzte Brandt, beide neu in der Startelf, sofort im Mittelpunkt. Nach starkem Dribbling Malens über den Flügel fand der Niederländer im Zentrum den aufgerückten Brandt, der den Ball aus kurzer Distanz leicht überrascht über das Tor jagte. Da waren gerade einmal 77 Sekunden gespielt. Früh war eine klare Steigerung der Dortmunder gegenüber dem schwachen 1:1 gegen die TSG Hoffenheim vom vorigen Wochenende zu erkennen.