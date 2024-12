Der BVB erlebt beim ersten Auswärtssieg der Bundesliga-Saison zwei völlig verschiedene Halbzeiten - auch, weil Emre Can wieder patzt. Die Noten der BVB-Spieler. Von Martin Jahns Borussia Dortmund gelingt mit einem 3:1 (3:0) beim VfL Wolfsburg im siebten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison endlich der erste Sieg. In der Offensive dreht ein Duo in der ersten Hälfte besonders auf. Serhou Guirassy glänzt vor allem dann, wenn er nicht am Ball ist. Emre Can macht mit einem Patzer das Spiel noch einmal spannend, ein Joker wird zum Fels in der Brandung. ran zeigt die Noten der BVB-Spieler.

Gregor Kobel In der 35. Minute bei einem Kopfball aus kurzer Distanz erstmals gefordert. Kobel packt sicher zu. In der 49. Minute dann mit einer großartigen Parade im Eins-gegen-eins mit Wolfsburgs Nmecha. Beim 1:3 der Wolfsburger machtlos. ran-Note: 2

Pascal Groß Verteidigt eine gute Stunde solide. Weiß sich dann allerdings nach einem Can-Fehlpass nur noch mit einer Notbremse gegen Lukas Nmecha zu helfen und sieht Rot. Unglückliche Aktion, in der Groß aber vor allem den Fehler seines Nebenmanns teuer bezahlt. ran-Note: 4

Emre Can Ist in hinterster Reihe für den Spielaufbau verantwortlich, was 60 Minuten lang gut funktioniert. Dann allerdings ein haarsträubender Fehlpass in der eigenen Hälfte, der zur Roten Karte für Groß führt und so dem VfL neuen Schwung verleiht. ran-Note: 5

Nico Schlotterbeck In der ersten Hälfte kaum gefordert. In der zweiten dann häufig zur Stelle. Wichtig für den BVB, dass er nach dem Verletzungsschock aus der Vorwoche doch wieder mit von der Partie ist. ran-Note: 2

Ramy Bensebaini Bereitet das 1:0 mit einer gefühlvollen Ecke vor. Sehr aufmerksam beim Gegenpressing, stoppt die Wölfe auf seiner Seite oft schon, bevor sie sich aus der eigenen Hälfte befreien können. Nach der starken ersten Hälfte fällt er aber in der zweiten Halbzeit vor allem offensiv ab. ran-Note: 3

Felix Nmecha In der ersten Halbzeit noch umsichtiger Lenker des variablen BVB-Spiels, entgleitet ihm die Partie in der zweiten Hälfte schon vor der Roten Karte. Ist dann vor allem mit Abwehraufgaben beschäftigt. ran-Note: 3

© 2024 Getty Images

Donyell Malen Trifft in der 25. Minute artistisch zum 1:0, fällt sonst aber in der aktiven BVB-Offensive in der ersten Hälfte etwas ab. Muss in der 64. Minute aus taktischen Gründen vom Platz, nachdem der BVB in Unterzahl gerät. ran-Note: 3

Maximilian Beier Ist von Anfang an gut im Spiel. Hat beim 2:0 genau den richtigen Laufweg in die Tiefe und schließt dann mit dem Außenrist traumhaft an den Innenpfosten ab. Das 3:0 bereitet Beier mit einem klugen Pass in den Rückraum vor. In der zweiten Hälfte dann allerdings kaum noch zu sehen, was angesichts der Unterzahl nicht verwundert. Wird in der 75. Minute ausgewechselt. ran-Note: 2

Julian Brandt Direkt Großchance in der 1. Minute, knallt den Ball über die Latte. In der 15. Minute noch einmal das gleiche Spiel. Das 2:0 leitet Brandt mit einem perfekt dosierten Ball auf Beier ein. Das 3:0 erzielt er dann selbst mit einem eiskalten Flachschuss. In der zweiten Hälfte dann weniger spielerisch als kämpferisch gefragt. Wird in der 87. Minute ausgewechselt. ran-Note: 2

Jamie Gittens Bereitet mit einem schönen Steckpass eine Großchance von Guirassy vor. Auf links ansonsten eher durchwachsen. Gute Szenen wechseln sich mit minutenlangen Auszeiten ab. ran-Note: 3

© Kirchner-Media

Serhou Guirassy Großchance in der 18. Minute, als er einen Ball aus elf Metern über die Latte jagt. Kurioserweise besonders wertvoll, wenn er nicht am Ball ist: So reißt er beim 2:0 und 3:0 mit seinen Laufwegen genau die Lücken auf, die seine Teamkollegen dann beim Torabschluss ausnutzen können. Nur mit Ball hapert es, als einzige Spitze in Unterzahl allerdings auch eine undankbare Aufgabe. ran-Note: 3

