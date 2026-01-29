Kurz vor Abpfiff köpft Keeper Anatolij Trubin Benfica Lissabon in die K.o.-Runde der Champions League. Dabei weiß das Team kurz vorher nicht einmal, dass noch ein Tor nötig ist. Im Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid liefen bereits die letzten Minuten, die Gastgeber führten mit 3:2, und doch wussten sie nicht, dass die knappe Führung gegen die Königlichen nicht reicht, um die Playoffs in der Champions League zu erreichen. Noch in der dritten Minute der Nachspielzeit wechselte Benfica-Trainer Jose Mourinho doppelt. "Als ich die letzten Wechsel gemacht habe, hieß es, wir sind durch, nur Absichern. Dann ein paar Sekunden später erfahre ich, wir brauchen noch ein Tor. Aber da kann ich nicht mehr Wechseln. Wir haben den Lucky Punch bekommen mit dem Standard", so Mourinho. Die Erkenntnisse aus der CL-Ligaphase

Havertz-Comeback nach Maß: Tor und Vorlage Was sich in den letzten Momenten des Spiels abspielte, war mehr als nur außergewöhnlich. Mit der letzten Aktion des Spiels, einem Freistoß für Benfica, versuchten die Gastgeber noch einmal alles, schickten ob des fehlenden Treffers sogar Keeper Anatolij Trubin in den gegnerischen Strafraum. Mit Erfolg.

- Anzeige -

- Anzeige -

Benfica vs. Real: Verwirrung um Konstellation Der Torhüter, der zuvor noch fälschlicherweise auf Zeit gespielt hatte, versenkte einen Kopfball im Kasten, in der Folge brachen im Estadio da Luz alle Dämme. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war ein verrückter Moment", sagte Held Trubin bei "SportTV". "ich bin es nicht gewohnt, Tore zu schießen. Das ist das erste Mal, dass mir das passiert ist. Unglaublich." Auch Trubin machte im Anschluss deutlich, nicht gewusst zu haben, dass noch ein Tor nötig ist. Seine Mitspieler hätten auf dem Platz plötzlich "eine eins" gezeigt, erklärte Trubin, "aber ich habe es nicht verstanden. Alle sagten mir, ich solle mich beeilen." Der Keeper traf - und Mourinhos Team sicherte sich in letzter Sekunde noch einen Platz unter den besten 24 und bleibt ebenfalls im Wettbewerb.

- Anzeige -

- Anzeige -

Trubins Vorgänger: Die Torhüter-Torschützen in der Champions League 1 / 7 © Getty Images Die Torhüter-Torschützen in der Champions League

Mit seinem Tor zum 4:2-Sieg gegen Real Madrid hat Benficas Keeper Anatoliy Trubin den Portugiesen den Last-Minute-Einzug in die K.o.-Phase der Champions League beschert. Doch es war nicht das erste Torwart-Tor in der Hauptrunde der "Königsklasse". ran zeigt, welche Keeper vor dem Ukrainer bereits erfolgreich waren. © ABACAPRESS Ivan Provedel

Mit seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 für Lazio Rom gegen Atletico Madrid hat Keeper Ivan Provedel einen Platz in den Geschichtsbüchern der Königsklasse sicher. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte Provedel per Kopfball im September 2023 für den späten Ausgleich der Römer. © ABACAPRESS Vincent Enyeama

Das zuvor letzte Torwart-Tor der Königsklasse gelang dem nigerianischen Keeper Vincent Enyeama. Der WM-Teilnehmer von 2014 trat 2010 für Hapoel Tel Aviv gegen Olympique Lyon zum Elfmeter an und versenkte zum 1:2. Es half nichts, Hapoel verlor mit 1:3. Übrigens: Bereits in der Quali der Saison 2010/11 traf Enyeama, damals bei Red Bull Salzburg zum 3:2-Sieg. © Belga Sinan Bolat

Das erste Torwart-Tor in der Historie der Champions League aus dem Spiel heraus - auch, wenn es nach einem Standard fiel - erzielte Sinan Bolat von Standard Lüttich. Im letzten Gruppenspiel gegen AZ Alkmaar in der Saison 2009/10 erzielte er mit einem Traum-Kopfball den 1:1-Ausgleich und sicherte den Belgiern so den Einzug in die Europa League. © 2009 Getty Images Hans-Jörg Butt

Kaum zu glauben, aber nur einen Tag zuvor gab es bereits einen Treffer eines Torwarts in der Champions League. Allerdings war dieser nichts Neues. Hans-Jörg Butt verwandelte beim 4:1 des FC Bayern München bei Juventus Turin den letzten seiner 37 Karriere-Elfmeter. Es war der 1:1-Ausgleich im wichtigen Spiel um den Einzug ins Achtelfinale. Bayern erreichte 2010 das Finale gegen Inter Mailand (0:2). © Team 2 Hans-Jörg Butt

Nicht nur kurz vor seinem Karriereende ärgerte Butt die "Alte Dame" aus Turin. Bereits 2002 trug er sich in die Torschützenliste ein, seinerzeit noch für Bayer Leverkusen. Das 1:0 gegen Juve war der Dosenöffner für den 3:1-Erfolg gegen den italienischen Top-Klub. Wie auch Bayern 2010 kam Leverkusen mit Butt ins Finale, aber wie der FCB unterlag die Werkself, damals Real Madrid (1:2). © Team 2 Hans-Jörg Butt

Es hatte im Jahr 2000 noch niemand ahnen können, dass der Name Hans-Jörg Butt in Turin irgendwann auf dem Index stehen würde. Sein erstes Champions-League-Tor erzielte er im Jahr 2000 für den Hamburger SV gegen seinen ausgemachten Lieblingsgegner zum 3:3-Zwischenstand. Am Ende stand es 4:4 im Volkspark, der HSV zog jedoch - anders als Bayern und Bayer 04 - nicht ins Finale ein.

"Ein Sieg gegen Real Madrid hat immer eine große Bedeutung", sagte Mourinho: "Dieser Sieg ist historisch, aus wirtschaftlicher Sicht wichtig und aus Prestige-Sicht noch wichtiger. Das Tor hätte fast das ganze Stadion zum Einsturz gebracht."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen