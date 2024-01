Werder Bremen: Leonardo Bittencourt kritisiert Transferpolitik und Manager Clemens Fritz

Wenig Verständis hat Bittencourt auch dafür, dass Manager Clemens Fritz nach dem 1:3 im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig an das erste Spiel nach dem Jahreswechsel 2022/23 erinnerte, als die Bremer mit 1:7 gegen den 1. FC Köln untergingen: "Dass er jetzt dieses 1:7 anspricht, finde ich nicht wirklich passend, weil nicht mehr so viele Jungs da sind, denen das passiert ist", erklärt der Führungsspieler.

"So ein Spiel gibt es halt mal. Genauso haben wir hier vor drei Jahren gegen Köln 6:1 gewonnen. Du kannst so ein Testspiel nicht wirklich vergleichen mit dem, was jetzt am Sonntag (in der Bundesliga gegen den VfL Bochum, Anm.d.Red.) kommt."