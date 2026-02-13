Am 22. Spieltag der Bundesliga trifft Werder Bremen auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Für den FC Bayern München geht es nach dem erfolgreichen Auftritt im DFB-Pokal gegen RB Leipzig auch in der Bundesliga weiter.

Am 22. Spieltag trifft das Team von Trainer Vincent Kompany auf Werder Bremen. Der Belgier will die Norddeutschen allerdings nicht auf die leichte Schulter nehmen: "Wir sagen immer, dass es keine einfachen Bundesliga-Spiele gibt. Sie haben einen neuen Trainer, das bringt eine gewisse Variabilität ins Spiel. Fußballerisch haben sie nicht so schlecht gespielt, sie haben nur zu wenig Tore gemacht."

"Es ist eine gute Mannschaft, die, wenn das Vertrauen da ist, in jedem Bereich schwierig zu bespielen ist. Wenn ein neuer Trainer beim Gegner ist, musst du taktisch flexibel sein und noch mehr auf deine Stärken achten", so Kompany weiter.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.