Wieder kein Sieg: Frankfurt enttäuscht gegen Freiburg

Thomas Tuchel

Gespannt war man in München auch auf den ersten Auftritt von Trainer Thomas Tuchel auf der Theresienwiese. Schließlich hat er in der Bundesliga noch nie zuvor ein bayerisches Team trainiert. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob er noch nie etwas anderes in Händen hielt als eine Maß Bier. © Imago