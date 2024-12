Youssoufa Moukoko: Vermeintlichem Vater droht das Gefängnis – OGC Nizza bezieht erstmals Stellung

Dem vermeintlichen Vater von Youssoufa Moukoko droht nach den Enthüllungen rund um das BVB-Talent womöglich eine Gefängnisstrafe. Auch OGC Nizza hat sich nun offenbar zu dem Fall geäußert.

Joseph Moukoko droht womöglich eine Gefängnisstrafe wegen Falschaussage. Grund dafür sind zwei eidesstattliche Versicherungen, die der vermeintliche Vater von Youssoufa Moukoko abgegeben hat und die sich inhaltlich widersprechen.

Im Jahr 2022 hatten er und der im Moment von Borussia Dortmund an OGC Nizza ausgeliehene Stürmer verbieten lassen, dass es eine mediale Berichterstattung über das Alter des Spielers gibt. Vor dem Landgericht Frankfurt erklärte Joseph Moukoko "in Kenntnis der Strafbarkeit einer falschen eidesstattlichen Versicherung", dass Youssoufa Moukoko "der leibliche Sohn von mir und meiner Ehefrau Marie Moukoko" sei und am 20. November 2004 in Kamerun geboren wurde.

Er hatte eine Geburtsurkunde nachgereicht, wodurch der BVB-Profi die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt und fortan für die U-Mannschaften des DFB spielen konnte.

Im Rahmen der ProSieben-Dokumentation "TRICKSEN, SCHUMMELN, TÄUSCHEN? Das Millionengeschäft mit den Fußballtalenten" (on demand bei Joyn) erklärte Joseph Moukoko nun, dass er nicht der leibliche Vater von Youssoufa Moukoko und der Stürmer vier Jahre älter sei. Damit der Dreh zustande kam, gab er im August 2023 eine zweite eidesstattliche Erklärung in Anwesenheit eines TV-Teams ab, wie die "Bild" berichtet.