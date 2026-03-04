- Anzeige -
Bergamo gegen München

Atalanta Bergamo vs. FC Bayern heute live und kostenlos: Wer zeigt die Champions League im TV, Stream & Liveticker? Gala in Italien

  • Aktualisiert: 11.03.2026
  • 00:09 Uhr
  • ran.de

Bundesligist Bayern München steht im Achtelfinale der Champions League dem italienischen Klub Atalanta Bergamo gegenüber. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 22:55 Uhr: FC Bayern darf für das Viertelfinale planen

Der FC Bayern darf nach einer herausragenden Vorstellung für das Viertelfinale der Champions League planen. Die Münchner gewannen das Achtelfinal-Hinspiel beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo 6:1 (3:0). Die Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielten Josip Stanisic (12.), Michael Olise (21., 64.), Serge Gnabry (25.), Nicolas Jackson (52.) und Jamal Musiala (67.). Bergamo gelang spät ein Ehrentreffer durch Mario Pasalic (90.+3).

Joshua Kimmich plötzlich in Erklärungsnot: Gelbe Karte Absicht?

Das Rückspiel findet am Mittwoch kommender Woche statt. Bei einem Einzug ins Viertelfinale träfe der FC Bayern auf Real Madrid oder Manchester City.

Die Noten der Bayern.

Zum Spielbericht

Update, 21:50 Uhr: Bayern-Gala in Halbzeit 1

Der FC Bayern zerlegt Atalanta Bergamo und führt nach einer Machtdemonstration schon zur Halbzeit mit 3:0. Los ging es mit einem Ecken-Trick in der 12. Minute, bei dem Stanišić die frühe Führung erzielte. Danach drehte Bayern noch mehr auf und erhöht innerhalb von nur drei Minuten durch eine Einzelaktion von Olise (22.) und einen freien Abschluss von Gnabry (25.) auf 0:3. Atalanta Bergamo wurden eiskalt die eigenen Grenzen aufgezeigt und hatte sogar Glück, dass Gnabry kurz vor der Pause mit einem Fernschuss nur das Aluminium traf und nicht auch noch das 0:4 besorgte (44.).

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Update, 19:55 Uhr: FCB-Aufstellung da

Überraschenderweise setzt Vincent Kompany auf Jackson statt dem zuletzt angeschlagenen Kane.

Bergamo: Carnesecchi - Zappacosta, Hien, Kolasinac - Sulemana, de Roon, Mario Pasalic, Bernasconi, Zalewski, Krstovic - Scamacca

München: Urbig - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Diaz - Jackson

So könnt ihr Bayern in Bergamo kostenlos sehen

Atalanta Bergamo hat sich in der Playoff-Runde der Champions League gegen Borussia Dortmund durchgesetzt und steht nun im Achtelfinale gegen die nächste deutsche Mannschaft.

Das ist der FC Bayern München. Auch der Rekordmeister konnte den BVB zuletzt im Deutschen Klassiker in der Bundesliga knapp mit 2:3 schlagen.

Atalanta konnte sich nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel durch einen dramatischen 4:1-Sieg im Rückspiel gegen die Schwarz-Gelben durchsetzen. Nun treffen die beiden Mannschaften im Achtelfinal-Hinspiel direkt aufeinander.

Die Gruppenphase beendete man vor Bayer Leverkusen und den Dortmundern auf Platz 15. Die Münchner landeten dort auf Platz zwei und konnten daher während der Playoff-Runde Kräfte sparen.

13.02.2026, Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05, 1. Bundesliga, 22. Spieltag Tor zum 2:0 durch Maximilian Beier (Borussia Dortmund, 14) Julian Brandt (Borussia Dortmund, 10) Felix Nmecha (Borussia D...

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights der Champions League auf Joyn

Die CL-Highlights immer mittwochs um 23 Uhr im ZDF-Livestream via Joyn kostenfrei sehen.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Achtelfinal-Spiel am Dienstagabend.

Atalanta Bergamo vs. FC Bayern München heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

Champions-League-Spiel heute live: Läuft Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Spiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Atalanta - FC Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions League im Livestream: Kann ich Bergamo vs. Bayern kostenlos sehen?

Ja. Neukunden von Aaazon Prime können das Angebot einen Monat kostenlos testen und direkt wieder kündigen. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel natürlich auch im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

Atalanta vs. FC Bayern heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Achtelfinale?

Einen Ticker zu Atalanta Bergamo vs. Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Bergamo vs. FC Bayern heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels

  • Begegnung: Atalanta Bergamo vs. Bayern München
  • Datum und Uhrzeit: 10. März 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Raffaele Palladino (Atalanta Bergamo), Vincent Kompany (Bayern München)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de
