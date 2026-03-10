- Anzeige -
Torwart nach 17 Minuten ausgewechselt

Champions League: Mega-Böcke! Höchststrafe für Tottenham-Keeper - Auswechslung nach 17 Minuten

  • Aktualisiert: 10.03.2026
  • 21:55 Uhr
  • ran.de

Die Tottenham-Krise setzt sich auch in der Champions League nahtlos fort. Im Fokus diesmal: Torhüter Antonín Kinsky.

Die Tottenham Hotspur kämpfen in der Premier League um den Klassenerhalt - steht aber dennoch im Achtelfinale der Champions League.

Spurs-Fans, die auf eine magische Nacht in Madrid gehofft hatten, wurden schnell eines Besseren belehrt. Zwei dicke Patzer von Torhüter Antonín Kinsky - und schon lagen die Londoner 0:3 bei Atletico Madrid hinten.

Trainer Igor Tudor hatte genug gesehen - nach 17 Minuten wurde er durch Guglielmo Vicario ersetzt. Tudor hatte Vicario nach zuletzt schwachen Leistungen eigentlich auf die Bank verbannt und Kinsky gebracht.

Kinsky war in dieser Saison bislang nur zweimal im EFL Cup zum Einsatz gekommen. Sein erster Auftritt in der Königsklasse war ebenso kurz wie desaströs, der Tscheche war heillos überfordert.

Tottenham Hotspur: Kinsky mit zwei dicken Patzern

Was war passiert? Beim 0:1 rutschte Kinsky beim Abschlag weg und spielte den Ball dadurch in den Fuß von Julián Alvarez. Der legte nochmal quer für Marcos Llorente, sodass der aufgerückte Mittelfeldmann mit viel Übersicht unten links einschieben konnte.

Beim 0:3 trat er komplett am Ball vorbei, Alvarez schob locker ein. Da waren gerade einmal 15 Minuten gespielt. In der 17. Minute wurde Kinsky schließlich erlöst.

Tottenham ist in der Premier League abstiegsbedroht, Tudor hat seine ersten drei Ligaspiele im Amt allesamt verloren.

