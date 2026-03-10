Champions League: Mega-Böcke! Höchststrafe für Tottenham-Keeper - Auswechslung nach 17 Minuten

Die Tottenham-Krise setzt sich auch in der Champions League nahtlos fort. Im Fokus diesmal: Torhüter Antonín Kinsky.

Die Tottenham Hotspur kämpfen in der Premier League um den Klassenerhalt - steht aber dennoch im Achtelfinale der Champions League.

Spurs-Fans, die auf eine magische Nacht in Madrid gehofft hatten, wurden schnell eines Besseren belehrt. Zwei dicke Patzer von Torhüter Antonín Kinsky - und schon lagen die Londoner 0:3 bei Atletico Madrid hinten.

Trainer Igor Tudor hatte genug gesehen - nach 17 Minuten wurde er durch Guglielmo Vicario ersetzt. Tudor hatte Vicario nach zuletzt schwachen Leistungen eigentlich auf die Bank verbannt und Kinsky gebracht.

Kinsky war in dieser Saison bislang nur zweimal im EFL Cup zum Einsatz gekommen. Sein erster Auftritt in der Königsklasse war ebenso kurz wie desaströs, der Tscheche war heillos überfordert.