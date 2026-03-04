Bergamo gegen München
Atalanta Bergamo vs. FC Bayern München heute live: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream & Liveticker?
- Aktualisiert: 10.03.2026
- 10:29 Uhr
- ran.de
Bundesligist Bayern München steht im Achtelfinale der Champions League dem italienischen Klub Atalanta Bergamo gegenüber. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Atalanta Bergamo hat sich in der Playoff-Runde der Champions League gegen Borussia Dortmund durchgesetzt und steht nun im Achtelfinale gegen die nächste deutsche Mannschaft.
Das ist der FC Bayern München. Auch der Rekordmeister konnte den BVB zuletzt im Deutschen Klassiker in der Bundesliga knapp mit 2:3 schlagen.
Atalanta konnte sich nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel durch einen dramatischen 4:1-Sieg im Rückspiel gegen die Schwarz-Gelben durchsetzen. Nun treffen die beiden Mannschaften im Achtelfinal-Hinspiel direkt aufeinander.
Die Gruppenphase beendete man vor Bayer Leverkusen und den Dortmundern auf Platz 15. Die Münchner landeten dort auf Platz zwei und konnten daher während der Playoff-Runde Kräfte sparen.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Achtelfinal-Spiel am Dienstagabend.
Atalanta Bergamo vs. FC Bayern München heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
- Spiel: Atalanta Bergamo vs. Bayern München
- Wettbewerb: Champions League, Achtelfinale Hinspiel
- Datum: 10. März 2026
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: New Balance Arena (Bergamo)
Externer Inhalt
Champions-League-Spiel heute live: Läuft Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.
Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Spiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Atalanta - FC Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Champions League im Livestream: Wer zeigt Bergamo vs. FC Bayern heute live?
Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.
Atalanta vs. FC Bayern heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Achtelfinale?
Einen Ticker zu Atalanta Bergamo vs. Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bergamo vs. FC Bayern heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels
- Begegnung: Atalanta Bergamo vs. Bayern München
- Datum und Uhrzeit: 10. März 2026; 21:00 Uhr
- Trainer: Raffaele Palladino (Atalanta Bergamo), Vincent Kompany (Bayern München)
- Free-TV: -
- Pay-TV: Amazon Prime
- Livestream: Amazon Prime
- Liveticker: ran.de