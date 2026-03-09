Vom Kölner Ersatzkeeper zum Bayern-Hoffnungsträger in der Königsklasse: Jonas Urbig erlebt ein rasantes Jahr. Während er Manuel Neuer gegen Bergamo vertreten wird, fordern Experten bereits seine Nominierung für die Weltmeisterschaft. Von Christian Stüwe Wirklich viele Spiele hat Jonas Urbig auf höchstem Level noch nicht bestritten. Es sind genau 16 Partien in der Bundesliga und fünf in der Champions League. In der A-Nationalmannschaft hat der 22-Jährige noch nicht im Tor gestanden, Urbig spielt in der U21. Es gibt also einige deutlich erfahrenere Torhüter im Umfeld des DFB-Teams. Was Roman Weidenfeller im "Doppelpass" aber nicht davon abhielt, Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Nominierung Urbigs für die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko nahezulegen. "Ich würde Jonas Urbig mitnehmen zur Weltmeisterschaft, weil er das Alter und das Talent dazu hat, in naher Zukunft deutscher Nationaltorwart zu werden – aber nicht als Nummer eins Stand jetzt für die WM", sagte er. Kommentar: Die Zweifel an Neuer werden größer Dem Ex-Torwart, der bei Borussia Dortmund Legendenstatus genießt und der selbst als Ersatztorwart 2014 mit dem DFB-Team in Brasilien Weltmeister wurde, schwebt offenbar eine ähnliche Konstellation vor, wie sie Urbig derzeit als Vertreter und Schüler von Manuel Neuer beim FC Bayern München vorfindet. "Nummer eins ist Baumann, klar. Dann Nübel und Urbig. Du kannst dich darüber streiten, ob du Urbig auf die Zwei packst und Nübel dahinter”, sagte Weidenfeller, der Urbig ganz offensichtlich wie viele andere Expertinnen und Experten als Kronprinz des deutschen Fußballs auf der Torhüterposition sieht.

- Anzeige -

- Anzeige -

Jonas Urbig: Teuerster Torwart der 2. Bundesliga Sollte die aktuelle Nummer zwei des FC Bayern tatsächlich für die WM nominiert werden, wäre das eine Überraschung. Für Urbig in gewisser Weise aber auch ein Déjà-vu. Denn auch als Nummer zwei des 1. FC Köln erlebte er im Januar 2025 einen ähnlich unerwarteten Karrieresprung. Nachdem er den Platz zwischen den Pfosten beim FC an Marvin Schwäbe verloren hatte, verpflichtete ihn der FC Bayern für eine Ablösesumme von sieben Millionen Euro und machte Urbig zum teuersten Torwart der 2. Bundesliga. Schon damals sahen die Verantwortlichen des Rekordmeisters trotz der sportlich schwierigen Situation ein enormes Potenzial in Urbig schlummern. Der nächste große Karrieresprung kam dann schneller als gedacht: Weil sich Neuer einen Muskelfaserriss zuzog, vertrat ihn Urbig vergangenes Jahr im Achtelfinale der Champions League gegen Bayer Leverkusen und beim Aus im Viertelfinale gegen Inter Mailand in allen vier Spielen im Tor.

- Anzeige -

- Anzeige -

VIDEO: Bald Nummer 1? Urbig zur Torwart-Diskussion

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Jonas Urbig: Von Kölns Ersatzbank in die Champions League In knapp sechs Wochen hatte es Urbig von der Ersatzbank in Köln auf den Rasen der Königsklasse geschafft. Wo andere nun vielleicht abgehoben wären, blieb Urbig ruhig. Als Neuer seine Verletzung auskuriert hatte, setzte er sich klaglos wieder auf die Bank - um auf seine nächste Chance zu warten. Diese kommt nun am Dienstag und fühlt sich schon wieder wie ein Déjà-vu an. Wieder hat Neuer einen Muskelfaserriss, wieder steht das Achtelfinale in der Champions League an. Diesmal vertritt Urbig Neuer zumindest im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo (21 Uhr im Liveticker). "Ich wünsche Manu eine gute Besserung. Es ist einfach schade und es tut mir leid für ihn, dass er rausmusste", sagte Urbig: "Wir haben im Torwartteam so eine gute Konstellation, dass wir uns gegenseitig unterstützen und da ist jeder bereit."

Jonas Urbig: Das Gesamtpaket passt Bereit zu sein, wenn man gebraucht wird, eine Chance ergreifen, wenn sie sich bietet - das ist es, was einen Ersatztorhüter auszeichnet. Urbig ist dies seit seinem Wechsel aus Köln nach München sehr gut gelungen. Da Neuer zuletzt häufiger verletzt passen musste, spielte er mehr als zunächst erwartet. Dabei strahlt Urbig Ruhe, Souveränität und Entschlossenheit aus. Er ist stark mit den Füßen, ein moderner Torwart. Wie sein Lehrmeister Neuer ist er beinahe ein elfter Feldspieler. Den Druck, in absehbarer Zukunft in die Fußstapfen eines der größten Torhüter in der Geschichte des Fußball treten zu sollen, scheint Urbig unaufgeregt zu meistern. Ein gutes Auge, Stellungspiel und starke Reflexe auf der Linie machen den 1,89-Meter-Mann zu einem kompletten Torwart. Das "Gesamtpaket" habe ihn von anderen jungen Torhütern unterschieden, sagte Uwe Gospodarek, der Urbig als Torwarttrainer beim 1. FC Köln begleitete, dem "Münchner Merkur". "Jonas hat einen ganz genauen Karriereplan, schon immer. Der lebt danach, der isst danach, der schläft danach. Der macht alles, was man dafür tun muss, um an die Weltspitze zu kommen. Er will Bayerns Nummer eins werden – und der andere Weg ist dann sowieso vorgezeichnet", erklärte der frühere Bayern-Torwart weiter.

VIDEO: Fans reagieren auf VAR-Sabotage in Münster

- Anzeige -

- Anzeige -