Champions League
FC Bayern: Leonard Prescott in Bergamo erstmals im Kader - wer ist das 16 Jahre alte Torwart-Juwel?
- Veröffentlicht: 10.03.2026
- 09:45 Uhr
- Christian Stüwe
Wegen der Verletzung von Manuel Neuer rückt ein erst 16 Jahre altes Torwart-Juwel in den Champions-League-Kader des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo. Wer ist Leonard Prescott, der bereits das Interesse internationaler Top-Klubs geweckt haben soll?
Wenn der FC Bayern am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) antritt, steht einmal mehr Jonas Urbig im Tor.
Urbig wird den erneut verletzten Manuel Neuer vertreten, der sich einen weiteren Muskelfaserriss zugezogen hat. Für den früheren Kölner wird es erst der sechste Einsatz in der Königsklasse. Der 22-Jährige ist somit noch recht unerfahren auf der größten Bühne des Vereinsfußballs – im Vergleich zu Leonard Prescott wirkt Urbig aber beinahe schon wie ein alter Hase.
Denn auch der 16 Jahre alte Nachwuchstorwart stieg am Montag in den Flieger der Bayern-Stars und wird am Dienstag in Bergamo als dritter Torwart erstmals auf der Bank sitzen. Der Grund: Auch Leon Klanac, die eigentliche Nummer vier der Münchner, ist derzeit verletzt.
Das Torwartteam des Rekordmeisters wird in Bergamo somit aus Urbig, Sven Ulreich und Prescott bestehen.
Leonard Prescott kommt Profi-Kader näher
Für Prescott könnte die Nominierung für den Champions-League-Kader aber auch eine Belohnung sein, ein Fingerzeig für die Zukunft. Die "tz" berichtete Mitte Februar, dass bereits mehrere große Vereine Interesse an dem Torwart-Juwel angemeldet hätten, das in München einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt.
Gleichzeitig soll der 1,96 Meter große Keeper dem Bericht zufolge darauf bestehen, eine klare Perspektive auf Einsätze im Profibereich aufgezeigt zu bekommen. Was natürlich schwer werden könnte, da er aktuell Neuer, Urbig, Ulreich und Klanac vor sich hat.
Normalerweise läuft Prescott für die U19 des FC Bayern auf, mit den Profis durfte er aber schon häufiger trainieren. Durch die Nominierung für den Champions-League-Kader rückt er nun noch näher an die Bayern-Stars heran.
Prescott gilt als großes Talent zwischen den Pfosten, als athletischer Keeper, der alle Anforderungen des modernen Torwartspiels erfüllen kann.
Leonard Prescott wurde in den USA geboren
Der Teenager wurde am 23. September 2009 in New York geboren, neben der deutschen besitzt er auch die US-amerikanische Staatsangehörigkeit. Für die deutsche U17-Nationalmannschaft bestritt er bisher sechs Spiele, Prescott wäre aber auch für die USA spielberechtigt.
Aufgewachsen ist der Torwart in Berlin, vor drei Jahren wechselte er aus der Jugend von Union Berlin nach München.
Ein erstes Mal im Kader der Bayern-Profis stand Prescott beim 5:0-Sieg im Testspiel gegen RB Salzburg Anfang des Jahres. Zum Einsatz kam er nicht, und auch am Dienstag wird er aller Voraussicht nach 90 Minuten auf der Bank sitzen.
Die Nominierung ist dennoch ein weiterer Fingerzeig, dass der FC Bayern neben dem angedachten Neuer-Nachfolger Jonas Urbig über weitere große Talente im Tor verfügt.