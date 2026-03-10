Wegen der Verletzung von Manuel Neuer rückt ein erst 16 Jahre altes Torwart-Juwel in den Champions-League-Kader des FC Bayern gegen Atalanta Bergamo. Wer ist Leonard Prescott, der bereits das Interesse internationaler Top-Klubs geweckt haben soll? Wenn der FC Bayern am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) antritt, steht einmal mehr Jonas Urbig im Tor. Urbig wird den erneut verletzten Manuel Neuer vertreten, der sich einen weiteren Muskelfaserriss zugezogen hat. Für den früheren Kölner wird es erst der sechste Einsatz in der Königsklasse. Der 22-Jährige ist somit noch recht unerfahren auf der größten Bühne des Vereinsfußballs – im Vergleich zu Leonard Prescott wirkt Urbig aber beinahe schon wie ein alter Hase. FC Bayern München: Jonas Urbig - Manuel Neuers Kronprinz vor dem nächsten Karrieresprung Denn auch der 16 Jahre alte Nachwuchstorwart stieg am Montag in den Flieger der Bayern-Stars und wird am Dienstag in Bergamo als dritter Torwart erstmals auf der Bank sitzen. Der Grund: Auch Leon Klanac, die eigentliche Nummer vier der Münchner, ist derzeit verletzt. Das Torwartteam des Rekordmeisters wird in Bergamo somit aus Urbig, Sven Ulreich und Prescott bestehen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Leonard Prescott kommt Profi-Kader näher Für Prescott könnte die Nominierung für den Champions-League-Kader aber auch eine Belohnung sein, ein Fingerzeig für die Zukunft. Die "tz" berichtete Mitte Februar, dass bereits mehrere große Vereine Interesse an dem Torwart-Juwel angemeldet hätten, das in München einen Vertrag bis zum Sommer 2027 besitzt. Gleichzeitig soll der 1,96 Meter große Keeper dem Bericht zufolge darauf bestehen, eine klare Perspektive auf Einsätze im Profibereich aufgezeigt zu bekommen. Was natürlich schwer werden könnte, da er aktuell Neuer, Urbig, Ulreich und Klanac vor sich hat. FC Bayern München: Jamal Musiala gibt Antwort auf Kritik - und bittet weiter um Geduld Normalerweise läuft Prescott für die U19 des FC Bayern auf, mit den Profis durfte er aber schon häufiger trainieren. Durch die Nominierung für den Champions-League-Kader rückt er nun noch näher an die Bayern-Stars heran.

- Anzeige -

- Anzeige -

Leonard Prescott spielt in der U19 des FC Bayern. © Philippe Ruiz

Prescott gilt als großes Talent zwischen den Pfosten, als athletischer Keeper, der alle Anforderungen des modernen Torwartspiels erfüllen kann.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen