Am 2. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Atletico Madrid und Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Für Eintracht Frankfurt hätte der Auftakt in der Champions League nicht besser laufen können. Mit 5:1 fegte die Mannschaft von Dino Toppmöller Galatasaray aus dem heimischen "Deutsche-Bank-Park".

Im zweiten Spiel der Ligaphase wartet mit Atletico Madrid allerdings ein europäisches Schwergewicht auf die Frankfurter.

Die "Rojiblancos" stehen dabei sogar bereits ein wenig unter Druck, verloren sie doch ihre Auftaktpartie mit 2:3 gegen den FC Liverpool.

ran liefert alle Informationen zum Champions-League-Kracher.