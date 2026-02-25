Die Champions League findet nun zum zweiten Mal im neuen Modus statt. Die Achtelfinals wurden am Freitag ausgelost. Den Liveticker zum Nachlesen gibt es hier.

In der Champions League steht das Achtelfinale an. Bei der Auslosung haben der FC Bayern München und Bayer Leverkusen das deutsche Duell vermieden.

+++ Update 12:41 Uhr: Bayern hat Respekt vor Atalanta +++

Den 4:1-Erfolg von Bergamo im Playoff-Rückspiel gegen Dortmund sieht Bayerns Sportvorstand Max Eberl als eine "große Warnung" an.

"Atalanta oder italienische Mannschaften per se sind ja von der Struktur, von der Taktik her unfassbar stabil, unfassbar gut", sagte Eberl bei "Sky": "Also eine Aufgabe, die definitiv ambitioniert ist, aber wir wollen weiterkommen."

Auch Sportdirektor Christoph Freund betonte die Ambitionen der Münchner. "Wenn wir unsere Energie und unsere Performance auf den Platz bringen, dann haben wir sicher eine Chance", sagte er.