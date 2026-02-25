Champions League
Champions League: FC Bayern München und Bayer Leverkusen entgehen deutschem Duell
- Aktualisiert: 27.02.2026
- 12:41 Uhr
In der Champions League steht das Achtelfinale an. Bei der Auslosung haben der FC Bayern München und Bayer Leverkusen das deutsche Duell vermieden.
Die Champions League findet nun zum zweiten Mal im neuen Modus statt. Die Achtelfinals wurden am Freitag ausgelost. Den Liveticker zum Nachlesen gibt es hier.
+++ Update 12:41 Uhr: Bayern hat Respekt vor Atalanta +++
Den 4:1-Erfolg von Bergamo im Playoff-Rückspiel gegen Dortmund sieht Bayerns Sportvorstand Max Eberl als eine "große Warnung" an.
"Atalanta oder italienische Mannschaften per se sind ja von der Struktur, von der Taktik her unfassbar stabil, unfassbar gut", sagte Eberl bei "Sky": "Also eine Aufgabe, die definitiv ambitioniert ist, aber wir wollen weiterkommen."
Auch Sportdirektor Christoph Freund betonte die Ambitionen der Münchner. "Wenn wir unsere Energie und unsere Performance auf den Platz bringen, dann haben wir sicher eine Chance", sagte er.
+++ Update 12:24 Uhr: Alle Achtelfinalduelle in der Übersicht +++
Atalanta Bergamo - FC Bayern München
Bayer 04 Leverkusen - FC Arsenal
Galatasaray Istanbul - FC Liverpool
Atletico Madrid - Tottenham Hotspur
Paris St. Germain - FC Chelsea
Real Madrid - Manchester City
FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon
+++ Update 12:18 Uhr: Bayern gegen Atalanta - Leverkusen kriegt Arsenal +++
Der FC Bayern München und Bayer Leverkusen entgehen einem deutschen Duell. Der FC Bayern trifft auf BVB-Bezwinger Atalanta Bergamo, der FC Arsenal muss sich mit Bayer 04 messen.
+++ Update 12:17 Uhr: Gala gegen Liverpool +++
Galatasaray, die sich gegen Juventus durchgesetzt haben, trifft auf Liverpool. Atletico spielt gegen Tottenham.
+++ Update 12:16 Uhr: Chelsea gegen PSG +++
Chelsea trifft auf PSG, das andere Duell dieser Ziehung ist Newcastle United gegen den FC Barcelona.
+++ Update 12:15 Uhr: Manchester City trifft auf Real Madrid +++
Fast schon obligatorisch trifft Manchester City auf Real Madrid. Seit 2022 gibt es dieses Duell in jeder Saison. Das andere Duell dieser Ziehung ist Bodö/Glimt gegen Sporting Lissabon.
+++ Update 12:00 Uhr: Die Ziehung beginnt gleich +++
Ab 12 Uhr beginnt die Zeremonie in Nyon.
Erfahrungsgemäß werden die Kugeln erst nach einem ausgiebigen Recap der vergangenen Spielrunde gezogen.
Champions League 2025/26: Wann finden das Achtelfinale und die weiteren Runden statt?
- Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
- Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
- Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
- Finale in Budapest: 30. Mai 2026