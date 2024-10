Bittere Nachricht für Bayer Leverkusen: Offensivspieler Amine Adli hat sich beim Remis gegen Stade Brest schwer verletzt. Das Kalenderjahr ist für den Marokkaner wohl gelaufen.

Double-Gewinner Bayer Leverkusen muss monatelang auf Offensivspieler Amine Adli verzichten.

Der 24-Jährige zog sich in der Schlussphase der Champions-League-Partie bei Stade Brest (1:1) einen Bruch des linken Wadenbeins zu. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Adli wird noch am Donnerstagnachmittag operiert.

Bayer rechnet mit einem Ausfall bis Januar 2025. Bereits am Mittwochabend hatte Trainer Xabi Alonso eine schwere Verletzung des marokkanischen Nationalspielers befürchtet.

"Amine hat einen Schlag auf den Knöchel bekommen und jeder hat an seiner Reaktion gesehen, dass es sehr schmerzhaft war. Es sieht nicht gut aus, wir müssen die Ergebnisse abwarten", sagte Alonso: "Das ist die schlechteste Nachricht des Tages."

Adli kam bisher in allen elf Pflichtspielen der laufenden Saison für die Werkself zum Einsatz, meistens als Einwechselspieler.