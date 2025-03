Der schwere Fehler von Matej Kovar bei der Niederlage gegen den FC Bayern entfacht die Torhüter-Diskussion in Leverkusen neu. Ist das Tor Bayers größte Schwachstelle? Von Christoph Gailer Mit seinem schweren Patzer vor dem zweiten Gegentor bei der 0:3-Pleite im Achtelfinale der Champions League in München hat Leverkusen-Keeper Matej Kovar die Torhüter-Diskussion bei Bayer neu entfacht. In der 54. Minute ließ der 1,96-Meter-Hüne eine harmlose Flanke unglücklich durch die Hände gleiten - Bayern-Star Jamal Musiala "bedankte" sich mit dem Treffer zum 2:0 für die Münchner. Kommentar: Bayer-Coach Xabi Alonso verzockt und entzaubert sich

Noten zu FC Bayern vs. Bayer Leverkusen: Zwei Münchner überragen Nun gibt es sogar Zweifel daran, ob der 24-jährige Tscheche Kovar perspektivisch die angedachte Rolle als Erbe von Lukas Hradecky überhaupt noch ausfüllen kann und soll.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Denn in seinen bisherigen 30 Einsätzen im Trikot des amtierenden Meisters konnte das frühere Talent von Manchester United insgesamt nur selten überzeugen, das belegen auch die Statistiken Kovars.

Anzeige

Matej Kovar: Nur Platz 30 im Keeper Ranking der Königsklasse Während er in der Bundesliga laut dem Portal "fotmob" mit 72,7 Prozent an gehaltene Bällen statistisch als Vierter im Spitzenfeld liegt, sind seine Zahlen in der Königsklasse deutlich aussagekräftiger - und schlechter. In der Bundesliga bestritt Kovar nämlich nur drei Partien in der laufenden Saison, in der Champions League hingegen schon sechs. Mit nur 53,8 Prozent an gehaltenen Schüssen ist er laut "fotmob" im Keeper-Ranking der Königsklasse lediglich auf Rang 30, gegen die Münchner kam am Mittwochabend nun auch noch der erste zu einem Gegentor führende Patzer hinzu.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Manuel Neuer verletzt sich beim Jubel: Die Krankenakte des Torwarts des FC Bayern München 1 / 18 © Kirchner-Media Die Krankenakte von Manuel Neuer

Die Leidensgeschichte des Manuel Neuer: Der deutsche Keeper mag für viele der beste Torhüter der Fußballgeschichte sein, doch zahlreiche Verletzungen setzen ihn im Laufe seiner Karriere immer wieder außer Gefecht. Nun erwischte es ihn beim Jubel gegen Leverkusen. ran zeigt die Krankenakte des 38-Jährigen, die im Jahr 2008 beginnt. (Stand: 06. März 2025) © imago sportfotodienst Juli 2008 - Mittelfußbruch

Angefangen hat alles im Juli 2008: In seiner dritten Saison als Stammtorhüter bei Schalke 04, erwischt es Neuer erstmals böse. Bei einem Testspiel in Erkenschwick zieht sich der damals 22-Jährige einen Mittelfußbruch zu. Bei einer OP wird ihm eine Metallplatte mit zwei Schrauben eingesetzt. Neuers Ausfallzeit: 70 Tage und acht Spiele. © imago/ActionPictures Mai 2014 - Einriss am Kapselbandapparat im Schultereckgelenk

Im DFB-Pokalfinale 2014 rutscht Neuer bei einer Rettungsaktion gegen den BVB aus und landet auf der rechten Schulter. Die Diagnose: Einriss am Kapselbandapparat im Schultereckgelenk. Fortan bangt die ganze Nation um die deutsche Nummer eins, doch pünktlich zur WM in Brasilien steht Neuer wieder auf dem Platz. Ausfallzeit: 25 Tage. © imago/Philippe Ruiz März 2017 - Haarriss im Mittelfuß

Neuer zieht sich im Training einen Haarriss im linken Mittelfußknochen zu. Bei einer kleinen OP wird der Fuß mit einer Schraube fixiert. Die FCB-Verantwortlichen stehen unter Zeitdruck, da das Viertelfinale in der CL gegen Madrid ansteht. Neuer schafft es letztlich gegen Real wieder zwischen den Pfosten zu stehen. Neuers Ausfallzeit: Elf Tage und drei Spiele. © 2017 Getty Images April 2017 - Mittelfußbruch

Doch der Einsatz des Nationaltorhüters stellt sich als Fehler heraus. Beim bitteren Aus im Viertelfinale gegen Real Madrid verletzt sich Neuer erneut. Im Rückspiel bricht der linke Fuß in der Verlängerung gleich an zwei Stellen. Neuer spielt zwar das Spiel noch zu Ende, muss danach aber vier Monate pausieren. Neuers Ausfallzeit: 123 Tage und neun Spiele. © imago/Sven Simon September 2017 - Mittelfußbruch

Das gleiche Schicksal ereilt ihn fünf Monate später: Neuer zieht sich im Abschlusstraining für die Partie auf Schalke den nächsten Mittelfußbruch zu. Bei einer OP wird ihm im linken Fuß eine Platte eingesetzt. Erstmals zwischen den Pfosten steht er erst wieder bei einem Testspiel der DFB-Auswahl Ende Mai 2018. Neuers Ausfallzeit: 206 Tage und 37 Spiele. © imago images / AFLOSPORT Januar 2019 - Fingerverletzung

Ende Januar 2019 dann die nächste verletzungsbedingte Pause für Neuer. Im Abschlusstraining vor dem Spiel in Leverkusen zieht sich der Bayern-Keeper eine Handverletzung zu. Neuers Ausfallzeit: 14 Tage und drei Spiele. © imago images / ULMER Pressebildagentur März 2019 - Wadenverhärtung

Ende März treten beim Nationaltorhüter erstmals Waden-Probleme auf. Wegen muskulärer Beschwerden in der linken Wade muss Neuer pausieren und steht pünktlich zum Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund wieder im Tor des FC Bayern. Neuers Ausfallzeit: Elf Tage und drei Spiele. © imago images / Team 2 April 2019 - Muskelfaserriss

Nächster Rückschlag für Manuel Neuer! Gegen Fortuna Düsseldorf zieht er sich einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Der Kapitän des FC Bayern muss vorzeitig ausgewechselt werden und fehlt dem Rekordmeister wochenlang. Für Neuer ist es allein in diesem Jahr die dritte verletzungsbedingte Pause. Neuers Ausfallzeit: 35 Tage und sechs Spiele. © Imago August 2021 - Kapselverletzung

Mehr als zwei Jahre lang bleibt Neuer von Verletzungen verschont, ehe er sich im Sommer 2021 im Supercup gegen Dortmund eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zuzieht. Neuers Ausfallzeit: Drei Tage und ein Spiel. © Imago Dezember 2021 und September 2022 - Corona-Virus

Über den folgenden Jahreswechsel muss Neuer wegen einer Corona-Infektion kürzertreten. Das erste Spiel 2022 verpasst er. Im September 2022 wird er noch einmal positiv getestet, verpasst dadurch aber kein Spiel des FCB. Neuers Ausfallzeit: 21 Tage und ein Spiel. © Imago Februar 2022 - Knie-Operation

Sein nächster Ausfall findet im Februar 2022 statt. Neuer muss sich einer Operation am rechten Knie unterziehen und fällt einen Monat aus. Neuers Ausfallzeit: 33 Tage und sechs Spiele. © Imago Oktober 2022 - Schultereckgelenksprellung

Kurz vor dem ersten Spiel des DFB bei der WM 2022 in Katar war der Fitnesszustand von Neuer unklar. Der Keeper des FC Bayern laborierte an einer hartnäckigen Schultereckgelenksprellung und verpasste deswegen sieben Pflichtspiele des Rekordmeisters. Zum Großevent wurde er dennoch rechtzeitig fit. Neuers Ausfallzeit: 24 Tage und sieben Spiele. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Dezember 2022 - Unterschenkelbruch

Ende 2022 dann der große Schock: Der 36-Jährige war beim Skitourengehen unterwegs und zog sich dabei einen Unterschenkelbruch zu. Auf Instagram bestätigte er damals die Diagnose: "Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings, dass die Saison für mich beendet ist." Neuers Ausfallzeit: 320 Tage und 46 Spiele für Bayern und den DFB. © Kessler-Sportfotografie März 2024 - Muskelfaserriss

Nach seiner Rückkehr vom schweren Unterschenkelbruch im Oktober 2023 blieb Neuer bis ins Frühjahr des kommenden Jahres verletzungsfrei. Im Rahmen zweier DFB-Länderspiele zog er sich im März 2024 aber einen Muskelfaserriss im linken Adduktor zu und reiste vom Nationalteam ab. Die Ausfallzeit: 20 Tage und jeweils zwei Spiele für DFB und FCB. © 2024 Getty Images September 2024 - Oberschenkelprobleme

In der Hinrunde musste Neuer aufgrund von Oberschenkelproblemen für ein Spiel passen. Gegen Werder Bremen stand beim 5:0-Sieg Sven Ulreich im Tor. Eine Woche später konnte der FCB im Topspiel gegen Bayer Leverkusen wieder auf den Stammkeeper zählen. Neuers Ausfallzeit: Neun Tage, ein Spiel. © kolbert-press Dezember 2024 - Rippenbruch

Im DFB-Pokal-Kracher gegen Bayer Leverkusen eilte Neuer bei einem langen Ball aus dem Strafraum, rammte dabei aber nur Jeremie Frimpong um. Die Folge: Rot für Neuer, der einen Rippenbruch erlitt. Außerdem schieden die Münchner mit 0:1 aus. Neuers Ausfallzeit: 26 Tage und vier FCB-Spiele. © Kirchner-Media März 2025 - Muskelfaserriss

Im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel verletzte sich Neuer beim Jubel zum 2:0 des FCB gegen Bayer Leverkusen. Ohne Fremdeinwirkung zog es dem Keeper in die rechte Wade. Die Verletzung sorgte für das Debüt von Jonas Urbig. Neuers voraussichtliche Ausfallzeit: Bis Ende März.

Kovar statt Hradecky: Alonsos Torwart-Poker geht nicht Dabei hatte Bayer-Coach Xabi Alonso die Entwicklung Kovars am Jahresanfang noch gelobt. "Er hat gezeigt, dass er auf einem Top-Niveau spielen kann", sagte der Spanier damals über den Keeper. Bereits vor dem Achtelfinal-Hinspiel in München bekam Kovar von Alonso daher in einigen Highlight-Spielen der Saison den Vorzug vor Lukas Hradecky. Die Idee dahinter: Kovar soll so stark wie möglich gefördert werden, um ihn idealerweise zum Hradecky-Kronprinz aufzubauen bzw. seine Tauglichkeit für diese Rolle zu "überprüfen". Dass Kovar sogar einige Bewährungschancen in Topspielen erhielt, zeigt einerseits ein vermeintlich großes Vertrauen des Trainerteams in den einst fünf Millionen Euro teuren Keeper, aber spricht andererseits nicht gerade für Hradecky. Der 35-jährige Finne ist immerhin etatmäßiger Kapitän der "Werkself", musste aber zuletzt in Topspielen oft von der Bank aus zuschauen.

Anzeige

Andrichs vielsagend Worte: "... dass du einen Weltklassetorwart hast" Aber genau darin liegt wohl auch ein Teil der Wahrheit: Hradecky ist zwar deutlich erfahrener als Kovar und spielte in der Meistersaison eine gute Rolle, aber er ist eben auch kein Torhüter von höchstem Niveau. Der Routinier zeigte sich seit seinem Bayer-Wechsel im Sommer 2018 durchaus auch immer mal wieder fehleranfällig, zudem ist er für Alonsos fußballerischen Ansatz eher nicht ideal, da er genau in diesem Bereich klare Schwächen aufweist. Doch auch insgesamt ist er möglicherweise schon über dem Zenit, musste sich etwa nach dem 1:1-Unentschieden im Herbst gegen die Bayern Kritik aus den eigenen Reihen anhören - wenn auch geschickt verpackt.

Anzeige

Internationale Transfergerüchte: Real-Juwele Arda Güler und Endrick in die Bundesliga? 1 / 13 © 2025 Getty Images Arda Güler (Real Madrid)

Wie geht es weiter mit Arda Güler? Der junge Türke kommt bei Real Madrid nicht über sporadische Einsätze hinaus, das Portal "Relevo" meldete jüngst sogar, der 20-Jährige wolle die "Königlichen" dauerhaft verlassen. Zuletzt hatte Trainer Carlo Ancelotti Güler öffentlich angezählt. Wie die "Sport Bild" berichtet, habe Real aber eher Interesse an einer Leihe ... © 2025 Getty Images Arda Güler (Real Madrid)

... und hier sei die Bundesliga nicht nur ein Thema, sondern dem Bericht zufolge auch die bevorzugte Option. Wie das Blatt weiter berichtet, sei Eintracht Frankfurt ein heißer Kandidat auf eine Verpflichtung von Güler, auch RB Leipzig zeige Interesse. Doch er ist nicht der einzige Real-Youngster, den es in die Bundesliga ziehen könnte ... © Alberto Gardin Endrick (Real Madrid)

... auch das brasilianische Stürmer-Talent Endrick sei bei Real ein Kandidat für eine Leihe - wie bei Güler gelte die Bundesliga als bevorzugtes Ziel der Klubbosse des spanischen Rekordmeisters. Endrick sieht in der starbesetzten Offensive um Kylian Mbappe, Rodrygo und Vinicius Jr. aktuell keinen Stich. Auch beim 18-Jährigen soll Leipzig dran sein. © IMAGO/Action Plus Timo Werner (Tottenham Hotspur)

Das Kapitel Tottenham dürfte für Timo Werner bald vorbei sein. Laut "Mirror" wird der Premier-League-Klub im Sommer die Kaufoption für den Stürmer nicht ziehen und ihn zurück zu RB Leizig schicken. Die Engländer könnten den früheren Nationalspieler für rund zehn Millionen Euro nach der laufenden Spielzeit kaufen. Anfang des Jahres fehlte der 28-Jährige wochenlang verletzt,... © IMAGO/Offside Sports Photography Timo Werner (Tottenham Hotspur)

... dann wurde er zugunsten von zwei Neuzugängen (u.a. Bayern-Leihgabe Mathys Tel) nicht für den internationalen Kader gemeldet. In seinem ersten Jahr bei den Spurs kam er nicht wirklich in Tritt, traf in 41 Pflichtspielen dreimal. Weil Leipzig wohl auch keine Verwendung für Werner hat, gilt laut "Bild" Schwesterklub New York Red Bulls als möglicher Abnehmer. © Getty Images Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona)

Der FC Barcelona sucht laut "Mundo Deportivo" einen neuen Torhüter, der perspektivisch die Nachfolge von Marc-Andre ter Stegen antreten könnte. Demnach sei das Profil klar definiert: Die Kandidaten sollen noch jung sein, aber dennoch schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Zudem sei auch die Größe von mindestens 1,90 Metern ein klares Kriterium. Der fußballerische Aspekt spiele hingegen keine so große Rolle wie noch in früheren Jahren. Als ... © 2025 Getty Images Giorgi Mamardashvili (FC Valencia/FC Liverpool)

... Kandidat wird Valencias Giorgi Mamardashvili genannt. Allerdings: Der 1,97-Meter-Hüne wechselt im Sommer 2025 zum FC Liverpool. Damit wäre er wohl für Barca nur realistisch, sollte sich der Georgier in England nicht gegen Alisson durchsetzen können. Liverpool zahlte für Mamardashvili wohl eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro. Neben dem aktuellen Valencia-Schlussmann wird ... © 2025 Getty Images Joan Garcia (Espanyol Barcelona)

... auch noch Joan Garcia vom Stadtrivalen Espanyol Barcelona als möglicher neuer Barca-Keeper gehandelt. Der 23-Jährige, mit einer Größe von 1,91 Metern passend in Barcas Beuteschema, kann laut dem Bericht für eine Ausstiegsklausel von 30 Millionen Euro wechseln. Zuletzt wurde berichtet, dass auch Bayer Leverkusen an Garcia interessiert sein soll. Sein Kontrakt läuft noch bis 2028. © 2025 Getty Images Vinicius Junior (Real Madrid)

Vinicius Junior könnte bald der teuerste Transfer der Fußball-Geschichte sein. Der "Telegraph" berichtet, dass der saudi-arabische Staatsfonds PIF, der Mehrheitsanteile an den Topklubs Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal und Al-Ahli hält, ein Angebot für Vinicius vorbereitet. Zu welchem Verein er gehen würde, sei noch nicht sicher - dafür aber die mögliche Ablöse... © AFP/SID/OSCAR DEL POZO Vinicius Junior

Laut dem Bericht wolle Real eine Ablöse in Höhe von umgerechnet gut 240 Millionen Euro für Vinicius bieten? Damit wäre die bisherige Rekord-Ablöse von 222 Millionen Euro, die Paris Saint-Germain 2017 für Neymar bezahlte, überboten. Noch verrücktet als die Ablöse wäre das Gehalt für den Brasilianer... © CordonPress Vinicius Junior

Laut dem Bericht würde der Offensivspieler jährlich 200 Millionen Euro verdienen. Bei einer angepeilten Vertragslaufzeit von fünf Jahren wären dies eine Milliarde Euro. © 2025 Getty Images Kevin De Bruyne (Manchester City)

Der Abgang von City-Star Kevin De Bruyne nimmt wohl Formen an. Laut "TBR Football" soll MLS-Klub San Diego FC große Fortschritte in den Gesprächen mit dem 33-jährigen Belgier machen, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft. Um für eine Verpflichtung gewappnet zu sein, hat die Franchise aus Kalifornien einen der drei Plätze für designierte Spieler frei gelassen, den De Bruyne einnehmen könnte. © Offside Sports Photography Alexander Isak (Newcastle United)

Laut der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" schaut sich der FC Barcelona weiterhin nach einem Star-Transfer für die Offensive um. Ein möglicher Name ist dabei der Ex-Dortmunder Alexander Isak. In Newcastle hat der Schwede noch Vertrag bis 2028, das hybride Profil aus Flügelspieler und Neuner erfüllt Isak nicht vollends. Vielleicht entscheiden sich die Katalanen für einen anderen Kandidaten ...

"An einem sehr, sehr guten Tag hat Lukas den auch", sagte Mittelfeldspieler Robert Andrich damals nach dem Bayern-Tor durch Aleksandar Pavlovic: "Das Glück brauchst du eben auch, dass du einen Weltklassetorwart hast."

Anzeige

Kovar wohl für den Rest der Saison auf Bewährung Andrichs Worte können durchaus auch als Beleg für die in Leverkusen gestiegenen Ansprüche angesehen werden, zumal Bayer auf vielen Positionen mittlerweile von der personellen Besetzung auf absolutem Bundesliga-Top-Niveau daherkommt - im Tor allerdings nicht. Zwar ist Hradecky in der Bundesliga mit 70,6 Prozent gehaltene Bällen in der laufenden Saison laut "fotmob" auf Platz 6, aber eben nicht ganz vorne (der Spitzenwert liegt bei 75 Prozent, aufgestellt von Mainz-Torhüter Robin Zentner). Hradeckys Zahlen sind in der Bundesliga ordentlicher Durchschnitt, jene von Kovar in der Champions League eher schlecht. Treffend analysierte auch der "Kicker" nach Leverkusens Auftritt in München dahingehend: "Klar ist: Auf der Torhüterposition wäre der Leverkusener Kader am leichtesten qualitativ aufzuwerten." Das blieb wohl auch den Bayer-Bossen nicht verborgen und deshalb wird der Plan mit Kovar als perspektivischer Hradecky-Nachfolger möglicherweise sogar komplett verworfen. Laut "Sport1" spielt der Tscheche, der noch bis 2027 Vertrag hat, nach dem Bock von München für den Rest der Saison auf Bewährung.

Anzeige

Spanier berichten: Bayer mit Interesse an Espanyol-Schlussmann Garcia Parallel dürfte Leverkusen mittlerweile mögliche Optionen ausloten, sollte Kovars Bewährungsphase bis zum Saisonende nicht zufriedenstellend verlaufen. Die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtete zuletzt vom angeblichen Bayer-Interesse an Espanyol Barcelonas Stammkeeper Joan Garcia.

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte: Brisante Konstellation: Manchester City macht bei Florian Wirtz offenbar ernst 1 / 10 © 2025 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Was macht Florian Wirtz? Wie der Leverkusener seine Zukunft angeht, ist noch offen. Klar ist aber laut der "Sport Bild", dass Manchester City wohl ernst macht. Denn der sportlich strauchelnde Premier-League-Klub um Trainer Pep Guardiola soll Giovanni Branchini als Unterhändler eingesetzt haben, um den Transfer auf die Insel zu realisieren. © 2025 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Branchini soll Wirtz und dessen Familie von einem Wechsel zu den Citizens überzeugen. Brisant dabei: Branchini, der immer wieder bei großen Transfers mitmischt und auch mit den Bayern seit 1992 regelmäßig zusammenarbeitet, ist mit Karl-Heinz-Rummenigge befreundet. Auch die Bayern wollen Wirtz, der bei Bayer noch einen Vertrag bis 2027 hat, verpflichten. © IMAGO/Eibner Hugo Ekitike und Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Ekitike und Larsson stehen bei der Eintracht noch bis 2029 unter Vertrag. Doch bei beiden rechnet die SGE offenbar mit dem Interesse anderer Klubs im Sommer, weshalb dem Duo ein Preisschild verpasst wurde. Laut "Sky" dürfte Larsson für rund 60 Millionen Euro gehen. Bei Ekitike rechnen die Bosse wohl "nahezu zu 99 Prozent" mit einem Abgang, da es bereits konkretes Interesse gibt. Sein Preisschild liegt demnach bei mindestens 80 Millionen. © 2025 Getty Images Muhammed Damar (1899 Hoffenheim/SV Elversberg)

Der VfB Stuttgart bereitet sich wohl auf einen möglichen Abgang von Enzo Millot vor. Laut "Bild" sollen die Schwaben Muhammed Damar als eventuellen Nachfolger im Blick haben. Der 20-Jährige ist derzeit von der TSG Hoffenheim in die 2. Bundesliga zu Überraschungsteam SV Elversberg verliehen und überzeugt bei den Saarländern. Allerdings soll Damar nicht nur beim VfB Thema sein, auch Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg und Union Berlin haben den deutschen U21-Nationalspieler demnach auf dem Zettel. © Jan Huebner Anton Stach (TSG Hoffenheim)

In dieser Saison kämpft Anton Stach mit der TSG Hoffenheim gegen den Abstieg, ab Spätsommer könnte er womöglich in der Champions League spielen. Wie die "Bild" berichtet, soll der Mittelfeldspieler das Interesse von Eintracht Frankfurt wecken. Den Hessen gefalle neben seiner Körpergröße von 1,94 Metern auch sein gutes Spielverständnis und vor allem sein starkes Passspiel. Sein Vertrag läuft 2027 aus, als Ablöse werden dem Artikel zufolge wohl mehr als zwölf Millionen Euro fällig. © Steinsiek.ch Ritsu Doan (SC Freiburg)

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsaußen könnte Eintracht Frankfurt offenbar im Breisgau fündig werden. Laut Informationen der "Sport Bild" steht Ritsu Doan (rechts) vom SC Freiburg auf der Liste der SGE. Der 26-jährige Japaner hat einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Neben Doan sollen auch Dilane Bakwa (RC Straßbourg) und Nicolas Kühn (Celtic Glasgow) Kandidaten sein. © Eibner Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)

Holt Eintracht Frankfurt den Nachfolger von Omar Marmoush von einem Konkurrenten? Wie "Sky" berichtet, haben die Verantwortlichen der SGE den Mittelstürmer Mohamed Amoura als perfekten Marmoush-Ersatz auserkoren. Aktuell steht der Algerier in Diensten des VfL Wolfsburg, ist aber nur von Union St. Gilloise ausgeliehen. Der VfL hat eine Kaufoption. Amoura kommt in dieser Saison auf je neun Treffer und Vorlagen. © 2024 Getty Images Guillaume Restes (FC Toulouse)

Der FC Bayern beschäftigt sich trotz der Verpflichtung von Jonas Urbig offenbar mit einem weiteren Torwarttalent. Wie die "Bild" berichtet, beobachtet der Rekordmeister aktuell Guillaume Restes vom FC Toulouse. Der 19-Jährige ist Stammkeeper des Ligue-1-Klubs, mit Bayerns Michael Olise gewann er im Vorjahr Olympia-Silber in Paris. Mit Toulouse triumphierte er 2023 im französischen Pokal. © Laci Perenyi Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Wird Hugo Ekitike bei Eintracht Frankfurt der nächste Omar Marmoush? In Sachen Ablöse ist das gut möglich, denn wie die "Bild" berichtet, liegt sein Preisschild bereits jetzt bei 80 Millionen Euro. Sein Vertrag in Frankfurt läuft bis 2029, und wie es heißt, sieht der Plan mit dem Stürmer vor, dass er noch eine Saison, also bis 2026, bei den Hessen spielt. In dieser Spielzeit steht er in der Liga bei zwölf Toren und drei Vorlagen. © Sven Simon Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Innenverteidiger Jonathan Tah hat angeblich einen neuen Verein. Wie die spanische "El Mundo Deportivo" schreibt, hat sich der Nationalspieler für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Der Vertrag von Tah läuft im Sommer aus, ein Wechsel zu Barca wäre demnach ablösefrei möglich. Fix ist der Wechsel noch nicht, vor allem muss Barcelona vorher Spieler loswerden, um den Nationalspieler überhaupt registrieren zu können.