Um im Bundesliga-Rückspiel vor knapp drei Wochen die Münchner 90 Minuten an die Wand zu spielen mit dem einzigen Manko, aus fünf hundertprozentigen Chancen kein Tor zu machen.

Im Hinspiel in dieser Saison und auch im Pokalspiel in München wählte er dann erfolgreich einen extrem defensiven Ansatz.

Sechsmal in Folge hatte die Werkself zuvor nicht mehr gegen den FCB verloren, weil Xabi Alonso praktisch immer alles richtig gemacht hatte.

Was sollte schon groß schiefgehen nach den jüngsten Erfolgserlebnissen gegen den Rekordmeister.

Das Wichtigste in Kürze

Entsprechend tief ist nun der Absturz nach dem "Massaker an Xabi Alonso", wie es die spanische Sportzeitung "As" beschrieb.

Die seriöse "Frankfurter Allgemeine Zeitung" kam sogar zu der nicht ganz bierernst gemeinten These, in einem Endspiel um die Weltrettung gegen die Aliens müsse man Bayer und nicht Bayern wählen.

Danach waren sich zahlreiche Experten einig: Leverkusen ist trotz des Acht-Punkte-Rückstands in der Liga nach wie vor die beste deutsche Mannschaft.

Alonso verzockte und entzauberte sich, weil er mit seinen taktischen und personellen Maßnahmen die herbe 0:3-Packung und damit das fast sichere K.o. im Achtelfinale in die Wege leitete.

Der bis dahin als praktisch unfehlbar geltende Baske agierte am Dienstag nicht wie ein "Außerirdischer", sondern ganz im Gegenteil:

So wurde seine Sturheit bestraft, nach englischer Tradition sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions League auf Ersatztorwart Matej Kovar zu setzen.

In der 62. Minute sah der Franzose dann nach einem überharten Einsteigen gegen Kingsley Coman beinahe zwangsläufig Gelb-Rot und die Partie war endgültig gelaufen.

Dass ausgerechnet Granit Xhaka danach Schiedsrichter Michael Oliver hier eine Fehlentscheidung unterstellen wollte, zeigte nur die Leverkusener Hilflosigkeit an diesem schwarzen Abend.

Denn beinahe anfängerhaft klammerte der Verteidiger nur sieben Minuten später Kane im Strafraum so lange, bis es gar keine andere Entscheidung als den folgenden Elfmeter zum Endstand geben konnte.

In Sachen Mentalität, Aggressivität und Fehlervermeidung eine Klasse schlechter

Was nicht nur an den drei Aussetzern bei den Gegentoren lag, sondern am fast schon schläfrigen Auftritt der gesamten Mannschaft einschließlich des komplett abgemeldeten Florian Wirtz.