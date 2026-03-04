- Anzeige -
- Anzeige -
Leverkusen gegen Arsenal

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal heute live: Wer zeigt die Champions League im TV, Stream und Ticker? Aufstellungen sind da

  • Aktualisiert: 11.03.2026
  • 17:46 Uhr
  • ran.de

Bayer 04 Leverkusen empfängt im Achtelfinale der Champions League den FC Arsenal. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Bayer 04 Leverkusen trifft im Achtelfinale der Champions League auf den Ersten der Gruppenphase, FC Arsenal.

Die Leverkusener setzten sich nach Platz 16 in der Tabelle in der Playoff-Runde in zwei Spielen mit insgesamt 2:0 gegen Olympiakos Piräus durch. Arsenal blieb dieser Zwischenschritt durch die Top-8-Platzierung erspart.

Die Londoner waren das einzige Team, das in allen acht Gruppenspielen als Sieger vom Platz ging. Dabei haben sie ein erachtliches Torverhältnis von 23:4 Toren erzielt.

- Anzeige -
- Anzeige -
FC Barcelona, Barca v FC BAYERN MUNCHEN OLIMPIC STADIUM LLUIS COMPANYS. MONTJUIC,BARCELONA. OCTOBER 23,2024 FC BARCELONA vs FC BAYERN MUNCHEN October 23,2024 Harry Kane (9) of FC Bayern München dur...

Am 11.03. ab 23:05 Uhr LIVE auf Joyn: Champions League XXL-Highlights kostenlos streamen!

Auf Joyn kannst du das ZDF-Sportstudio und die CL-Highlights kostenlos und live im Stream sehen.

- Anzeige -

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Achtelfinal-Hinspiel am Mittwochabend.

- Anzeige -

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal: Die Aufstellungen sind da

Bayer Leverkusen: Blaswich - Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo - Palacios, Aleix Garcia - Poku, Maza - Terrier, Kofane

FC Arsenal: Raya - J. Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Saka, Eze, Martinelli - Gyökeres

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bayer Leverkusen vs. FC Arsenal heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Achtelfinale statt?

  • Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. Arsenal
  • Wettbewerb: Champions League, Achtelfinal-Hinspiel
  • Datum: 11. März 2026
  • Uhrzeit: 18:45 Uhr
  • Austragungsort: BayArena, Leverkusen

Champions League heute live: Läuft Leverkusen gegen Arsenal im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Arsenal wird nicht im Free-TV übertragen.

- Anzeige -

Arsenal gastiert bei Bayer Leverkusen: Wo läuft das Match heute im Pay-TV?

DAZN überträgt das Hinspiel in Leverkusen. Die Partie wird kostenpflichtig auf dem linearen Sender DAZN 1 gezeigt.

- Anzeige -

Champions League im Livestream: Wer zeigt Arsenal in Leverkusen heute live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende DAZN-Kunden ist das Champions-League-Spiel im Stream über die App oder die Web-Adresse abrufbar.

- Anzeige -

Leverkusen vs. Arsenal heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Kracher?

Einen Ticker zu Bayer Leverkusen vs. Arsenal London gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Leverkusen vs. Arsenal heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Topspiels

  • Begegnung: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Arsenal
  • Datum und Uhrzeit: 11. März 2026; 18:45 Uhr
  • Trainer: Kasper Hjulmand (Leverkusen), Mikel Arteta (Arsenal)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN 1
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
imago images 1074025617
News

Kinsky erlebt Desaster: "Daran wächst man als Torhüter"

  • 11.03.2026
  • 17:49 Uhr
Gehirnerschütterung: Torwart Jonas Urbig (M.)
News

Bayern-Schock: Diagnose von Urbig, Musiala und Davies fix

  • 11.03.2026
  • 17:28 Uhr
Ebenfalls ein St. James Park: Newcastles Stadion
News

Peinliche CL-Panne: Barca-Fan fliegt in falschen St. James Park

  • 11.03.2026
  • 16:59 Uhr
Atalanta BC v Bayern Munchen - UEFA Champions League Michael Olise of FC Bayern Munchen celebrates with Joshua Kimmich after scoring fifth goal during the serie UEFA Champions League 2025 26 Round ...
News

Sperre für Kimmich und Olise? Bericht deutet Entscheidung an

  • 11.03.2026
  • 16:29 Uhr
Bayern™s Josip Stanisic Celebrates after scoring 0-1 during the Uefa Champions League soccer match between Atalanta and Bayern Munich at the New Balance Stadium in Bergamo , north Italy - Tuesday ,...
News

FCB-Noten: Trio ragt bei Super-Bayern heraus, nur einer fällt ab

  • 11.03.2026
  • 16:10 Uhr
Musste getröstet werden: Alphonso Davies (li.)
News

"Tragische Verletzungen" trüben Bayern-Show

  • 11.03.2026
  • 16:08 Uhr
FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2025 2026 Achtelfinal Hinspiel 10.03.2026 Atalanta Bergamo - FC Bayern Muenchen Trainer Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen) *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 20...
News

Kommentar: Kompany-Kniffe bringen Statement-Sieg

  • 11.03.2026
  • 16:07 Uhr
Serge Gnabry of F.C. Bayern Munchen celebrates after scoring the goal of 0-3 during the UEFA Champions League 2025 26 League Round of 16 First Leg match between Atalanta B.C. v Bayern Munchen at th...
News

FC Bayern vs. Atalanta Bergamo live: Champions League im TV, Stream und Liveticker

  • 11.03.2026
  • 16:05 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 11.03.2026
  • 16:01 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 11.03.2026
  • 16:00 Uhr