Auswechslung nach 16 Minuten
Champions League: Antonin Kinsky erlebt Desaster mit Tottenham Hotspur: "Daran wächst man als Torhüter"
- Veröffentlicht: 11.03.2026
- 17:49 Uhr
- Andreas Reiners
Antonin Kinsky hat in der Champions League ein Desaster erlebt. Ist seine Karriere zerstört? Wir haben mit Timo Hildebrand gesprochen.
Timo Hildebrand fühlt mit. Der frühere Nationaltorhüter kann nachempfinden, was in Antonin Kinsky vorgeht.
Es war ein maximal desaströser Abend in der Champions League für den Keeper der Tottenham Hotspur. Nach 15 Minuten stand es 0:3 bei Atletico Madrid, zwei Tore hatte Kinsky durch eigene Fehler verschuldet.
Die Höchststrafe gab es dann von Trainer Igor Tudor, der Kinsky nach 16 Minuten auswechselte. Um seinen Torhüter und die Mannschaft zu schützen, wie Tudor erklärte.
"Es ist schon heftig, vor allem in so einem wichtigen Spiel für den Verein in der Champions League. Es ist immer schlimm, aber daran wächst man als Torhüter", sagte Hildebrand im Gespräch mit ran.
Wie geht man als Torhüter am besten damit um? Bei Kinsky kommt hinzu, dass er erst 22 Jahre alt ist. In dieser Saison war er zuvor nur in zwei League-Cup-Spielen zum Einsatz gekommen.
Hildebrand zu Kinsky: "Abhaken, weitermachen"
Für Hildebrand ist klar: "Abhaken, weitermachen. Es bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig. Ich habe selbst Situationen gehabt, wo ich nach 20 Minuten einen Fehler gemacht habe. Bis dahin habe ich geil gespielt und dann ist mir ein Riesenbock unterlaufen. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als einfach weiterzumachen."
Grundsätzlich hält es Hildebrand nicht für falsch, dass Tudor, der nach einem Fehlstart als Coach bei den Spurs selbst unter Druck steht, Kinsky so früh vom Platz genommen hat.
"Und dadurch, dass es zwei Abspielfehler waren, kann er sich davon erholen. Es waren keine Torwartschnitzer im üblichen Sinne. Von daher ist es ein bitterer Abend, aber ich hoffe, dass er da keinen Knick erlebt", sagte Hildebrand.
Die 25 europäischen Vereine mit den höchsten Gehaltskosten 2025
Gehaltskosten der europäischen Top-Klubs im Jahr 2025
Die UEFA hat ihre jährliche "European Club Finance and Investment Landscape" veröffentlicht. Teil davon ist auch eine Übersicht, welche europäischen Vereine 2025 das meiste Geld für Gehalt ausgegeben haben. PSG fällt dabei positiv auf und vermindert die Kosten um über 100 Millionen Euro. ran hat für euch die Top 25 in der Übersicht.
Platz 25: Galatasaray Istanbul
Gehaltskosten: 178 Millionen Euro
Vorjahr: 133 Millionen Euro Euro (+ 34 Prozent)
Platz 24: Olympique Lyon
Gehaltskosten: 178 Millionen Euro
Vorjahr: 162 Millionen Euro (+ 10 Prozent)
Platz 23: Fulham FC
Gehaltskosten: 180 Millionen Euro
Vorjahr: 159 Millionen Euro (+ 13 Prozent)
Platz 22: Everton FC
Gehaltskosten: 182 Millionen Euro
Vorjahr: 195 Millionen Euro (- 6 Prozent)
Platz 21: West Ham United
Gehaltskosten: 187 Millionen Euro
Vorjahr: 157 Millionen Euro (+ 19 Prozent)
Platz 20: AC Mailand
Gehaltskosten: 189 Millionen Euro
Vorjahr: 189 Millionen Euro (+- 0 Prozent)
Platz 19: Nottingham Forest
Gehaltskosten: 192 Millionen Euro
Vorjahr: 194 Millionen Euro (− 1 Prozent)
Platz 18: RB Leipzig
Gehaltskosten: 202 Millionen Euro
Vorjahr: 192 Millionen Euro (+ 5 Prozent)
Platz 17: Bayer 04 Leverkusen
Gehaltskosten: 209 Millionen Euro
Vorjahr: 192 Millionen Euro (+ 9 Prozent)
Platz 16: Juventus Turin
Gehaltskosten: 245 Millionen Euro
Vorjahr: 264 Millionen Euro (− 7 Prozent)
Platz 15: Inter Mailand
Gehaltskosten: 260 Millionen Euro
Vorjahr: 232 Millionen Euro (+ 12 Prozent)
Platz 14: Borussia Dortmund
Gehaltskosten: 268 Millionen Euro
Vorjahr: 269 Millionen Euro (− 0,4 Prozent)
Platz 13: Atletico Madrid
Gehaltskosten: 280 Millionen Euro
Vorjahr: 268 Millionen Euro (+ 5 Prozent)
Platz 12: Newcastle United
Gehaltskosten: 289 Millionen Euro
Vorjahr: 255 Millionen Euro (+ 13 Prozent)
Platz 11: Aston Villa
Gehaltskosten: 309 Millionen Euro
Vorjahr: 293 Millionen Euro (+ 6 Prozent)
Platz 10: Tottenham Hotspur
Gehaltskosten: 318 Millionen Euro
Vorjahr: 260 Millionen Euro (+ 22 Prozent)
Platz 9: Arsenal FC
Gehaltskosten: 413 Millionen Euro
Vorjahr: 381 Millionen Euro (+ 8 Prozent)
Platz 8: Aston Villa
Gehaltskosten: 416 Millionen Euro
Vorjahr: 429 Millionen Euro (− 3 Prozent)
Platz 7: Bayern München
Gehaltskosten: 443 Millionen Euro
Vorjahr: 430 Millionen Euro (+ 3 Prozent)
Platz 6: Chelsea FC
Gehaltskosten: 445 Millionen Euro
Vorjahr: 395 Millionen Euro (+ 13 Prozent)
Platz 5: Liverpool FC
Gehaltskosten: 509 Millionen Euro
Vorjahr: 449 Millionen Euro (+ 13 Prozent)
Platz 4: Real Madrid
Gehaltskosten: 514 Millionen Euro
Vorjahr: 503 Millionen Euro (+ 2 Prozent)
Platz 3: Paris Saint-Germain
Gehaltskosten: 551 Millionen Euro
Vorjahr: 658 Millionen Euro (− 16 Prozent)
Platz 2: FC Barcelona
Gehaltskosten: 551 Millionen Euro
Vorjahr: 478 Millionen Euro (+ 15 Prozent)
Platz 1: Manchester City
Gehaltskosten: 557 Millionen Euro
Vorjahr: 554 Millionen Euro (+ 1 Prozent)
Torhüter-Legende Peter Schmeichel meinte bei CBS Sports gar, Tudor habe Kinskys "Karriere völlig zerstört".
"Das kann sein, muss aber nicht", sagte Hildebrand. "Denn ganz ehrlich: Wenn er jetzt drei überragende Spiele in Folge macht, dann ist das auch wieder relativ schnell vergessen."
Das Problem: Kinsky ist eigentlich die etatmäßige Nummer zwei. Er hatte in Madrid den zuletzt ebenfalls nicht sattelfesten Stammtorwart Guglielmo Vicario ersetzt. Am Ende verloren die Spurs 2:5.
Externer Inhalt
Tottenham Hotspur: Mitten im Abstiegskampf
Tudor hat nun die Qual der Wahl, ob er wieder auf Vicario setzt oder Kinsky die Chance gibt, sich zu rehabilitieren. Am Sonntag geht es zum FC Liverpool, Mittwoch wartet das Rückspiel gegen Atletico, dann kommt Nottingham Forest, ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Tottenham kämpft als 16. der Premier League um den Klassenerhalt, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt einen Punkt.
Keine Frage: Es gibt angenehmere Möglichkeiten, um sich zu rehabilitieren. Aber vielleicht ist genau das auch eine Chance. Fakt ist, dass es Tudors Entscheidung ist.
Ein schmaler Grat, "eine schwierige Situation", wie Hildebrand betont. Doch er stellt auch klar: "Es ist einfach das Beste, wenn du direkt wieder die Chance bekommst, einen neuen Eindruck zu hinterlassen und die Fehler vergessen zu lassen."