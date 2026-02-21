- Anzeige -
Champions League

Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus heute live: Wer überträgt die Champions League im TV, Stream & Liveticker?

  • Aktualisiert: 23.02.2026
  • 23:35 Uhr
  • ran.de
Leverkusen und Piräus treffen im Rückspiel der Champions-League-Playoffs aufeinander
Leverkusen und Piräus treffen im Rückspiel der Champions-League-Playoffs aufeinander© IMAGO/IPA Sport

Bayer Leverkusen empfängt im Playoff-Rückspiel der Champions League Olympiakos Piräus. Die Aussichten auf das Erreichen des Achtelfinales sind nach dem 2:0 im Hinspiel gut.

Bayer Leverkusen strebt den Einzug in das Achtelfinale der Champions League an. Die Voraussetzungen dafür sind exzellent. Im Playoff-Hinspiel siegte die "Werkself" auswärts bei Olympiakos Piräus mit 2:0 und verschaffte sich damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Ein Doppelpack von Patrik Schick innerhalb von 144 Sekunden ebnete dem Team den Weg. Nun gilt es im Rückspiel, den Sack gegen den griechischen Vertreter zuzumachen.

Leverkusen könnte sich sogar eine Pleite mit einem Tor Unterschied erlauben, um in die K.o.-Phase der "Königsklasse" einzuziehen.

Sollte sich das Team von Trainer Kasper Hjulmand für die Endrunde qualifizieren, würde dort ein bärenstarker Gegner warten. Als mögliche Teams wurden im Zuge der Auslosung bereits der FC Bayern oder der FC Arsenal bestimmt.

Bayer Leverkusen: Schick im Netz erst verspottet, dann gefeiert

Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus live im TT, Stream & Ticker: Wann findet das Spiel statt?

Leverkusen vs. Olympiakos live: Läuft das Champions-League-Match im Free-TV?

Nein. Das Playoff-Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und Olympiakos Piräus wird nicht im Free-TV übertragen.

Leverkusen empfängt Olympiakos: Wer überträgt live im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Topspiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Leverkusen - Piräus live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions League live: Wo kann ich Bayer gegen Piräus im Livestream sehen?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Topspiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

Olympiakos bei B04: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Ticker zu Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Champions League live im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung

  • Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus
  • Datum und Uhrzeit: 24. Februar 2026, 21:00 Uhr
  • Trainer: Kasper Hjulmand (Bayer Leverkusen), Luis Mendilibar (Olympiakos Piräus)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de
