FIFA kämpft gegen Zeitspiel: Diese Regeländerungen könnten kommen

Am Samstag trifft sich das International Football Association Board (IFAB). Diese Änderungen sind angeblich geplant. Der Fußball-Weltverband sagt dem Zeitspiel den Kampf an. Wie die BBC berichtet, planen FIFA und das International Football Association Board (IFAB) angeblich eine Verschärfung der Regeln, um das Spiel auf Zeit weiter einzudämmen. UEFA fällt Prestianni-Entscheidung - Benfica reagiert So könnte es in Zukunft dazu kommen, dass Spieler, die auf dem Feld behandelt werden, danach erst eine Minute zuschauen müssen, ehe sie wieder auf das Feld dürfen. Wie es weiter heißt, könnte dies eine von mehreren Maßnahmen sein, die am Samstag auf der Jahreshauptversammlung der IFAB durchgewunken werden.

FIFA: Keine Regel ohne Ausnahme Ein Problem bei der Regeländerung: Während Zeitschinder so bestraft werden, könnten die Mannschaften mit tatsächlich verletzten Spielern einen Nachteil haben. Dazu würde sich auch der Druck auf die Schiedsrichter erhöhen. Deshalb soll es Ausnahmen geben: Sollte der Gegner eine Gelbe oder Rote Karte bekommen, muss der verletzte Spieler das Feld angeblich nicht verlassen. Auch Torhüter und Elfmeterschützen gehören wohl zu den Ausnahmen.

